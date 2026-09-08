Rebel Wolves уже приступила к разработке сиквела The Blood of Dawnwalker

После получения очень положительных отзывов, The Blood of Dawnwalker уже продано более миллиона копий по всему миру. Экшен-RPG с открытым миром от Rebel Wolves — это лишь первый шаг к созданию настоящей саги.

На LinkedIn Якуб Шамалек, директор по сюжету, опубликовал объявление о вакансии, которое уже намекает на продолжение.

The ​​Blood of Dawnwalker получила восторженные отзывы критиков и разошлась тиражом более миллиона экземпляров в первые выходные. Но! Мы не почиваем на лаврах — нет, сэр! Мы уже думаем о том, что будет дальше.



И поэтому! Барабанная дробь! Я ищу ведущего сценариста, который поможет мне и команде разработчиков создать следующую главу саги о Рассветном Страннике.

Итак, работа над The ​​Blood of Dawnwalker 2 уже ведётся.