ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.2 682 оценки

Rebel Wolves уже приступила к разработке сиквела The Blood of Dawnwalker

monk70 monk70

После получения очень положительных отзывов, The Blood of Dawnwalker уже продано более миллиона копий по всему миру. Экшен-RPG с открытым миром от Rebel Wolves — это лишь первый шаг к созданию настоящей саги.

На LinkedIn Якуб Шамалек, директор по сюжету, опубликовал объявление о вакансии, которое уже намекает на продолжение.

The ​​Blood of Dawnwalker получила восторженные отзывы критиков и разошлась тиражом более миллиона экземпляров в первые выходные. Но! Мы не почиваем на лаврах — нет, сэр! Мы уже думаем о том, что будет дальше.

И поэтому! Барабанная дробь! Я ищу ведущего сценариста, который поможет мне и команде разработчиков создать следующую главу саги о Рассветном Страннике.

Итак, работа над The ​​Blood of Dawnwalker 2 уже ведётся.

Индустрия 53
64
48
Комментарии:  48
Ваш комментарий
Gyunter ODim

то есть им мало одного провала? удачи!

52
Тоmmy

сперва первую часть почините 😂

32
Пользователь ВКонтакте

дайте угадаю, там надо будет за 15 дней спасти семью, в третьей части - за неделю, в четвертой - за день // Илья Афанасьев

17
Челувек

Это прям добренько. Первая не без косяков, но отличная игра. Потому буду рад если хотя бы не ухудшат во второй то, что получилось в первой.

17
QuerulousLytton

Это прекрасно, но хотелось бы, чтобы они сначала первую часть привели в надлежащее техническое состояние

13
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ