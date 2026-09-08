Rebel Wolves уже приступила к разработке сиквела The Blood of Dawnwalker

После получения очень положительных отзывов, The Blood of Dawnwalker уже продано более миллиона копий по всему миру. Экшен-RPG с открытым миром от Rebel Wolves — это лишь первый шаг к созданию настоящей саги.
На LinkedIn Якуб Шамалек, директор по сюжету, опубликовал объявление о вакансии, которое уже намекает на продолжение.
The Blood of Dawnwalker получила восторженные отзывы критиков и разошлась тиражом более миллиона экземпляров в первые выходные. Но! Мы не почиваем на лаврах — нет, сэр! Мы уже думаем о том, что будет дальше.
И поэтому! Барабанная дробь! Я ищу ведущего сценариста, который поможет мне и команде разработчиков создать следующую главу саги о Рассветном Страннике.
Итак, работа над The Blood of Dawnwalker 2 уже ведётся.
то есть им мало одного провала? удачи!
сперва первую часть почините 😂
дайте угадаю, там надо будет за 15 дней спасти семью, в третьей части - за неделю, в четвертой - за день // Илья Афанасьев
Это прям добренько. Первая не без косяков, но отличная игра. Потому буду рад если хотя бы не ухудшат во второй то, что получилось в первой.
Это прекрасно, но хотелось бы, чтобы они сначала первую часть привели в надлежащее техническое состояние