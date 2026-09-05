Рейтинг The Blood of Dawnwalker в Steam поднялся до "Очень положительных"

Вампирская RPG The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves смогла переломить мнение игроков в Steam, поднявшись со "смешанных" до "очень положительных" отзывов всего за два дня после релиза. Этого удалось добиться даже несмотря на сохраняющиеся технические сложности, которые разработчики пока не устранили.

Первый патч 1.0.2, выпущенный на следующий день после выхода игры, оказался очень небольшим и затронул в основном сюжетные баги. Над главными же техническими проблемами - статтерами, а также вылетами при компиляции шейдеров - работа все еще ведется. Тем не менее, игроки смогли оценить сильные стороны проекта: мрачную атмосферу, глубокий сюжет, проработанных персонажей и интересную механику с ограничением в 30 дней.

Положительная реакция критиков (средний балл 85/100 на OpenCritic) также сыграла свою роль в формировании позитивного мнения об игре. Успех The Blood of Dawnwalker наглядно демонстрирует, что даже проблемный релиз можно "спасти" быстрой реакцией разработчиков и диалогом с сообществом - при условии, что у игры действительно есть сильная основа. Остается надеяться, что дальнейшие обновления закрепят этот успех и решат технические проблемы, которые все еще портят впечатление части игроков.