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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.2 682 оценки

Рейтинг The Blood of Dawnwalker в Steam поднялся до "Очень положительных"

2BLaraSex 2BLaraSex

Вампирская RPG The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves смогла переломить мнение игроков в Steam, поднявшись со "смешанных" до "очень положительных" отзывов всего за два дня после релиза. Этого удалось добиться даже несмотря на сохраняющиеся технические сложности, которые разработчики пока не устранили.

Первый патч 1.0.2, выпущенный на следующий день после выхода игры, оказался очень небольшим и затронул в основном сюжетные баги. Над главными же техническими проблемами - статтерами, а также вылетами при компиляции шейдеров - работа все еще ведется. Тем не менее, игроки смогли оценить сильные стороны проекта: мрачную атмосферу, глубокий сюжет, проработанных персонажей и интересную механику с ограничением в 30 дней.

Самый быстрый финал The Blood of Dawnwalker - где найти главного босса в начале игры

Положительная реакция критиков (средний балл 85/100 на OpenCritic) также сыграла свою роль в формировании позитивного мнения об игре. Успех The Blood of Dawnwalker наглядно демонстрирует, что даже проблемный релиз можно "спасти" быстрой реакцией разработчиков и диалогом с сообществом - при условии, что у игры действительно есть сильная основа. Остается надеяться, что дальнейшие обновления закрепят этот успех и решат технические проблемы, которые все еще портят впечатление части игроков.

ПК 14
103
157
Комментарии:  157
Ваш комментарий
Summonеr

Когда хейтерки подостыли, всё стало на свои места. Отличной игре отличный рейтинг. 👍

102
Альф из Альфа Легиона

Когда купил, но боишься осознать и чувствовать себя лошком)

38
JackBV

Ну фиг знает, по мне так очень слабая , игра не красивая с отстойной оптимизацией , детали максимально простые , боёвка хоть и пытается чем то KC , но сводиться всё равно к парированию или чаще к уклонению и контратаке. Ёлочки маленькие наверное красивые . Ну можно было ей дать средние или чуть выше оценки если объективно , но не выше. Может надо всё же пройти дальше , но отторгает механика этих 30 дней , просто в играх я вначале дела