Решение Rebel Wolves снять эмбарго до релиза The Blood of Dawnwalker укрепило веру геймеров в качество новой RPG

Польская студия Rebel Wolves готовится к релизу амбициозной вампирской экшен-RPG The Blood of Dawnwalker, которая выйдет 3 сентября. Проект от авторов The Witcher 3 называют одной из самых интригующих новинок осени. Сегодня вечером станут известны первые оценки профильной прессы, что позволит игрокам ознакомиться с финальным вердиктом критиков до официальной премьеры.

По информации профильных источников, запрет на публикацию обзоров будет снят сегодня в 18:00 по Москве. Решение открыть оценки за несколько дней до премьеры указывает на высокую уверенность разработчиков в качестве своего продукта. В игровой индустрии задержка эмбарго часто сигнализирует о технических проблемах, поэтому открытость польской студии вызвала исключительно положительный отклик в геймерском сообществе. По мнению аудитории, столь ранние рецензии служат надежным индикатором того, что создателям нечего скрывать от будущих покупателей.

Впечатляет! Видно, что они сами верят в свой проект.

Раньше, чем я думал. Отличный знак, разработчикам явно нечего скрывать.

Ранние рецензии — это всегда хороший знак.

Тем временем на популярной дискуссионной площадке ResetEra пользователи запустили голосование, пытаясь предугадать средний балл проекта на агрегаторе Metacritic. Наиболее вероятным результатом большинство участников считает диапазон в 81–83 балла, тогда как второе место занял вариант с оценками от 76 до 80 баллов. В безоговорочный триумф новинки с рейтингом выше 90 баллов верит лишь малая часть аудитории.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, причем консольные версии получат поддержку 60 FPS.