Решение Rebel Wolves снять эмбарго до релиза The Blood of Dawnwalker укрепило веру геймеров в качество новой RPG

Польская студия Rebel Wolves готовится к релизу амбициозной вампирской экшен-RPG The Blood of Dawnwalker, которая выйдет 3 сентября. Проект от авторов The Witcher 3 называют одной из самых интригующих новинок осени. Сегодня вечером станут известны первые оценки профильной прессы, что позволит игрокам ознакомиться с финальным вердиктом критиков до официальной премьеры.
По информации профильных источников, запрет на публикацию обзоров будет снят сегодня в 18:00 по Москве. Решение открыть оценки за несколько дней до премьеры указывает на высокую уверенность разработчиков в качестве своего продукта. В игровой индустрии задержка эмбарго часто сигнализирует о технических проблемах, поэтому открытость польской студии вызвала исключительно положительный отклик в геймерском сообществе. По мнению аудитории, столь ранние рецензии служат надежным индикатором того, что создателям нечего скрывать от будущих покупателей.
Впечатляет! Видно, что они сами верят в свой проект.
Раньше, чем я думал. Отличный знак, разработчикам явно нечего скрывать.
Ранние рецензии — это всегда хороший знак.
Тем временем на популярной дискуссионной площадке ResetEra пользователи запустили голосование, пытаясь предугадать средний балл проекта на агрегаторе Metacritic. Наиболее вероятным результатом большинство участников считает диапазон в 81–83 балла, тогда как второе место занял вариант с оценками от 76 до 80 баллов. В безоговорочный триумф новинки с рейтингом выше 90 баллов верит лишь малая часть аудитории.
The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, причем консольные версии получат поддержку 60 FPS.
Укрепило только больше ненавидеть их когда видишь на какие маломальские языки переведена игра, и как чётко выпилен русский язык. Тоже самое с CDPR жидки оправдания что мы не можешь мы больше не ведём свои дела с РФ и РБ, хотя могут все, Microsoft с Blizzard, Sony игры переводит свои, Японцы из Capcom могут, но лошки из боберкурвыяпердоле не могут или всё таки не хотят. Ну какой привет такой ответ лично у меня к ним. Я знаю что будет переводы нейрослопные и потом допилят, но всё таки из коробки уже чётко проделанная работа была бы лучше. Но увы мне ставят клоуна любители подставить свою щеку всяким западным компания. (UPD Переводят ведь на другие языки в странах европы, а то все рассказывают что там все английский знают от и до, как второй родной язык *пта).