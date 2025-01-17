Режиссер The Witcher 3 объяснил, почему ему пришлось уйти из CDPR, чтобы сделать RPG про вампиров своей мечты

Конрад Томашкевич известен как режиссер The Witcher 3, также он работал в качестве сорежиссера над Cyberpunk 2077, прежде чем покинуть CDPR. Возникает очевидный вопрос: почему авторитетному и проверенному режиссеру захотелось уйти из того места, где он помог добиться такого успеха?

Я создал Rebel Wolves, потому что чувствовал, что хочу сделать что-то уникальное вместе со своими друзьями. Конечно, мы очень любим ролевые игры и то, что уже было сделано в прошлом. [Но я чувствую, что эти вещи, эти правила ролевых игр можно расширить и развить. У нас были безумные идеи. Мы знали, что, если мы хотим их воплотить, нам нужно открыть собственную студию, потому что будет трудно убедить какую-нибудь большую компанию - ну, знаете, не ИС - измениться, сделать что-то новое, сделать что-то сумасшедшее. На самом деле, это рискованно, потому что мы делаем некоторые решения, которые являются новыми.

И второе - у нас студия, где мы работаем с людьми и среди них, а не как на больших студиях, где это сложнее. Я почувствовал, что меньшая команда способна сделать больше, потому что внутри команды налажено общение, и легче говорить о видении. Легче почувствовать творческий огонь и сделать что-то особенное.

Действительно, Rebel Wolves, похоже, несет в себе серьезное ролевое наследие, ведь к Конраду в его новой студии присоединились еще несколько бывших разработчиков CD Projekt, включая директора по дизайну игры Даниэля Садовски, а также креативного директора Матеуша Томашкевича, оба из которых работали над серией The Witcher.

Томашкевич является игровым директором новой фэнтезийной ролевой игры Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker, в которой геймерам предстоит стать на место Коэна, получеловека-полувампира. По сюжету Коэн сражается с группой могущественных вампиров, похитивших его семью и захвативших всю долину Карпатских гор, в которой они живут, - Долину Сангора.

Похоже, что разработчики Rebel Wolves не собираются останавливаться на достигнутом: студия стремится развивать жанр ролевых игр некоторыми интересными способами, включая новую механику "время как ресурс", которая связывает каждый выполненный квест или задание с течением времени в цикле "день-ночь". Это позволяет использовать в игре подход "повествовательной песочницы", где геймеры сами формируют свою историю в игре, выбирая, какие квесты и задания они будут выполнять (а какие нет, так как они не могут делать все одновременно), чтобы справиться с антагонистами-вампирами.