Режиссёр игры The Blood of Dawnwalker поддерживает перенос релиза консолей следующего поколения

В настоящее время существуют противоречивые сообщения относительно релиза PS6 и Xbox Helix. Некоторые инсайдеры предполагают возможную задержку из-за нехватки памяти, которая приводит к росту цен. Однако другие утверждают, что запуск действительно состоится примерно в конце 2027 или начале 2028 года.

В любом случае, некоторые студии, вероятно, предпочтут перенос релиза. Это особенно актуально для Rebel Wolves, которая в настоящее время работает над The ​​Blood of Dawnwalker. В интервью Eurogamer режиссёр Конрад Томашкевич рассказал о сложности поддержки двух дополнительных платформ.

Новая платформа всегда представляет собой новый вызов: её нужно изучить, понять её границы, что можно делать, а что нельзя. Кроме того, это дополнительная сборка, которую нужно будет доработать позже. Допустим, у нас есть четыре сборки, и позже мы хотим выпустить патч для игроков. Нужно убедиться, что эти изменения работают на Xbox, PlayStation, на одном ПК, на другом ПК.



Когда появляется следующее поколение консолей, добавляются ещё две сборки, и объём работы значительно увеличивается. Звучит просто, но нужно понимать, что есть группа тестировщиков, которые должны тестировать каждую платформу отдельно — не только это конкретное изменение, но и проверку всей игры на отсутствие проблем, возможность её завершения от начала до конца и так далее. Честно говоря, это огромная работа. Работать на консолях, которые у нас есть сейчас, проще, потому что мы знаем, сколько у нас сборок, и управлять ими легче.

Выход игры The Blood of Dawnwalker по-прежнему запланирован на 3 сентября 2026 года.