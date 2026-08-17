Режиссёр The Blood of Dawnwalker сравнил парирование с Guitar Hero и считает, что большинство "будут играть именно так"

Первоначально, один взгляд на боевую систему The Blood of Dawnwalker напомнил о Kingdom Come: Deliverance. То, как главный герой Коэн должен подстраиваться под направление входящих ударов, чтобы парировать их, напоминает Индро, даже если виден стиль The Witcher 3.

Хотя вы можете автоматизировать блокирование, вы рискуете упустить то, что, по мнению режиссёра игры Конрада Томашкевича, является опытом, похожим на Guitar Hero. Как бы абсурдно это ни звучало, он рассказал журналу Edge Magazine, что это чем-то похоже:

Сначала вы не можете нажать нужную кнопку, а потом начинаете играть в очень сложные мелодии. Когда вы привыкаете к управлению боем с помощью кнопок, это настолько круто, что, мы считаем, большинство людей будут играть именно так.

Конечно, как бы сложно это ни казалось на первый взгляд, есть индикаторы, которые помогут игроку. Те, кто ищет более сложного испытания, всегда могут отключить их, уделяя больше внимания врагу и парируя удары соответственно.

Вы также можете использовать вампирские способности, включая крик, который может оглушить врагов на драгоценные секунды. Естественно, они недоступны днём, но именно здесь на помощь приходят проклятия, уравнивающие шансы. Если, конечно, вы решите прокачать их. В конце концов, даже улучшение ваших способностей уменьшит время, доступное Коэну для спасения своей семьи.