Ролевой экшен The Blood of Dawnwalker привлек 78 000 человек в Steam и обошел по онлайну Pragmata

Новая вампирская RPG The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves продемонстрировала впечатляющие результаты в свои дебютные выходные. Согласно статистике сервиса SteamDB, пиковый онлайн проекта достиг 78 000 одновременно активных пользователей. Для совершенно новой франшизы (IP) такой показатель стал отличным стартом, подтверждающим высокий интерес игрового сообщества к релизу.

Для сравнения можно вспомнить запуск другого крупного проекта — Pragmata. Проект от Capcom на старте показал схожий результат, собрав у экранов 68 000 одновременных игроков, что на момент релиза конвертировалось в 1 миллион проданных копий. Таким образом, The Blood of Dawnwalker превзошла этот показатель на 10 000 человек в пике.

Для создателей игры такие показатели в дебютный уикенд — колоссальный успех, ставший важным позитивным сигналом. Оригинальному проекту без громкого имени и сформированного годами фанатского ядра сложно привлечь внимание аудитории. Однако столь мощный наплыв геймеров в Steam наглядно доказывает: у новой франшизы есть все шансы показать выдающиеся цифры по продажам.