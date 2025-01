Саундтрек для вампирской экшен-RPG The Blood of Dawnwalker напишут композиторы Diablo 4, Frostpunk и Ведьмака 3

Разработчики The Blood of Dawnwalker, тёмной фэнтези-RPG от создателей Ведьмака 3, продолжают раскрывать амбициозные детали проекта. На этот раз стало известно, что за музыкальное сопровождение игры отвечают два именитых польских композитора: Пётр Мусьял (Diablo 4, Frostpunk, Кровь и Вино) и Миколай Строиньски (Ведьмак 3, Nobody Wants to Die, Chernobylite).

Их предыдущие работы прославились не только высоким качеством, но и глубоким эмоциональным погружением. Пётр Мусьял, отмеченный наградами за саундтреки к Frostpunk и Diablo 4, создаёт композиции, сочетающие оркестровую мощь и современное звучание. Миколай Строиньски известен по работе над фольклорными и меланхоличными мелодиями, которые идеально передают атмосферу средневековья, как это было в Ведьмаке 3.

Композиция за авторством Миколая Строиньски, которую можно будет услышать в релизной версии The Blood of Dawnwalker:

Музыкальная часть The Blood of Dawnwalker обещает стать важной составляющей мрачного и загадочного мира игры, действие которой разворачивается в XIV веке. По словам разработчиков, саундтрек будет насыщен фольклорными элементами, напоминающими о культовом сопровождении третьего Ведьмака.

Стоит напомнить, что ранее команда уже представила кинематографичный трейлер, в котором продемонстрировала жуткую атмосферу и зловещих вампиров.

Кроме того, недавно были опубликованы концепт-арты и первые подробности игрового процесса, где описаны морально сложные выборы, открытый мир и боевая система с вампирскими способностями.

Судя по всему, музыкальное сопровождение The Blood of Dawnwalker может стать одной из самых запоминающихся элементов игры, создавая необходимое погружение в мрачный мир фэнтези.