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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.3 901 оценка

Саундтрек The Blood of Dawnwalker вышел в Steam для владельцев Eclipse Edition

RedDay13 RedDay13

Rebel Wolves выпустила официальный саундтрек The Blood of Dawnwalker отдельным приложением в Steam для всех обладателей издания Eclipse Edition. Он доступен в библиотеке как самостоятельный пункт.

В подпапке «Саундтреки» можно скачать композиции Вейл Сангоры и слушать любимые треки прямо в Steam или через локальные файлы. Доступны версии в форматах MP3 и WAV. Отмечается, что саундтрек доступен только владельцам контента Eclipse Edition и отдельно не продаётся.

Помимо релиза в Steam, студия анонсировала выход музыки на стриминговых платформах через аккаунты Rebel Wolves — это произойдёт в течение недели. Композиции появятся на Spotify, Tidal, Apple Music и YouTube Music.

21
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Xndr DeKoz

Кто-нибудь покупал саундтрек ради музыки, а не потому что он в комплекте делюкса был?)

3
Дмитрий Анатолиевич

Ну наконец-то надоело ждать на Spotify есть только несколько