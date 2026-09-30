Саундтрек The Blood of Dawnwalker вышел в Steam для владельцев Eclipse Edition

Rebel Wolves выпустила официальный саундтрек The Blood of Dawnwalker отдельным приложением в Steam для всех обладателей издания Eclipse Edition. Он доступен в библиотеке как самостоятельный пункт.

В подпапке «Саундтреки» можно скачать композиции Вейл Сангоры и слушать любимые треки прямо в Steam или через локальные файлы. Доступны версии в форматах MP3 и WAV. Отмечается, что саундтрек доступен только владельцам контента Eclipse Edition и отдельно не продаётся.

Помимо релиза в Steam, студия анонсировала выход музыки на стриминговых платформах через аккаунты Rebel Wolves — это произойдёт в течение недели. Композиции появятся на Spotify, Tidal, Apple Music и YouTube Music.