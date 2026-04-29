Семья или женщины? Романы в The Blood of Dawnwalker будут ставить перед непростым выбором

Разработчики Rebel Wolves, студии, основанной режиссером "Ведьмака 3" Конрадом Томашкевичем, раскрыли новые подробности о своей дебютной игре The Blood of Dawnwalker. Журналистам IGN удалось посетить штаб-квартиру студии и узнать, сможет ли главный герой завести любовный роман - и если да, то не ждет ли его дилемма в духе "Йеннифэр или Трисс". Креативный директор проекта Матеуш Томашкевич официально подтвердил: романы в игре будут. Игроки смогут строить отношения с персонажами - правда, он не уточнил, с какими именно.

Да, игроки смогут строить романтические отношения. Все это специально созданные сюжетные линии. Можете рассчитывать на качественное написание диалогов и эмоциональную вовлеченность.

Однако в жизни полудемона-полувампира Коэна есть важный нюанс, которого не было у Геральта из Ривии - время. Действие The Blood of Dawnwalker разворачивается в рамках строгой календарной системы: у героя есть всего 30 дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью от зловещих вампиров. Каждое выполненное задание или побочный квест продвигает таймер вперед. А это значит, что час, потраченный на свидание с возлюбленной, становится часом, украденным у родных, томящихся в плену.

"Если вы попытаетесь минимизировать затраты времени, то любовные квесты - не самое разумное занятие для Коэна", - с улыбкой заметил Томашкевич. Он подчеркнул, что романтика не является основной целью игры, учитывая проклятие главного героя и ситуацию с его семьей. "Но мы определенно хотели включить эту возможность. Это отличный способ глубже раскрыть персонажа".

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 4 сентября 2026 года. Игрокам предстоит самим решать, что важнее: узы любви или долг перед кровными родственниками.