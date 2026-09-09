Согласно аналитикам, The Blood of Dawnwalker стала успешной во многом благодаря польским игрокам и фанатам Ведьмака

Дебютная RPG студии Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker, уверенно стартовала на рынке - игра уже преодолела отметку в 1 миллион проданных копий. По данным аналитиков Alinea Analytics, этот успех во многом обеспечен двумя ключевыми факторами: поддержкой польской аудитории и любовью фанатов The Witcher 3.

Согласно оценкам Alinea Analytics, на платформе Steam продано более 410000 копий, при этом польские игроки составляют 11% аудитории, что выводит Польшу на второе место среди всех стран по числу игроков. Эксперты отмечают, что местная аудитория буквально "вывела" игру в лидеры, а успех на польской платформе GOG без DRM только подтверждает правило: локальные игроки поддерживают локальные проекты.

Огромный вклад в успех внесли и фанаты The Witcher 3 - и это неудивительно, ведь ключевые разработчики Rebel Wolves ранее работали над культовой сагой CD Projekt Red. По данным Alinea Analytics, почти 58% игроков The Blood of Dawnwalker на Steam также играли в The Witcher 3. Аналитики подчеркивают, что это пересечение аудитории стало главным драйвером продаж.

Издатель Bandai Namco, судя по всему, крайне удовлетворен результатами. Кроме того, эксперты Alinea Analytics обращают внимание, что игра привлекла и более узкую хардкорную аудиторию: 13% игроков также приобрели Mortal Shell 2, а 9% - Onimusha: Way of the Sword. Это та самая публика, которая покупает новинки в день релиза.