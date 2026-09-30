Создатели Baldur's Gate 3 не понимают споров вокруг The Blood of Dawnwalker из-за таймера и ограничений по времени

Директор по издательству в Larian Studios Майкл Даус, отвечавший за выпуск Baldur's Gate 3, публично вступился за одну из самых спорных особенностей вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Разработчик заявил, что искренне удивлен волне критики в адрес жесткого временного лимита, который лег в основу структуры повестсоваия и геймплея новой RPG.

В новом экшене от студии Rebel Wolves игрокам отводится строго ограниченный срок — ровно 30 дней и 30 ночей на решение сюжетных задач. Каждое действие, длительное путешествие или выполнение второстепенных квестов необратимо расходует отведенные часы. Эта механика вызвало бурные споры в фанатском сообществе. Многие игроки пожаловались на стресс и страх упустить часть контента. Реакция оказалась настолько острой, что одним из самых скачиваемых модов в первые дни релиза стала модификация, полностью отключающая таймер, а сами авторы допустили, что в потенциальных сиквелах механика может быть переработана или вовсе упразднена.

Однако представитель Larian Studios считает это дизайнерское решение одним из главных достоинств игры. Находясь на финальном этапе прохождения, Даус отметил, что таймер выполняет важнейшую художественную задачу.

Я удивлен, что "механика времени" вызвала столько негатива. Это идеально вплетенный в повествование инструмент, который очень умно скрывает тот факт, что в эту игру вовсе не нужно играть как в "Ведьмака".

— написал Даус в социальной сети X.

По мнению разработчика, временные рамки избавляют проект от рутинной зачистки каждого вопросительного знака на карте и заставляют принимать взвешенные решения, делая каждое прохождение уникальным.

Кроме того, Даус сравнил атмосферу новинки с классической Legacy of Kain, похвалив авторов за сильных антагонистов, мрачный готический тон и конфликт в мире, где люди и вампиры сосуществуют бок о бок. Представитель Larian выразил надежду, что Rebel Wolves продолжит развивать созданную вселенную, сохранив её уникальную механику.