Создатели ролевой игры The Blood of Dawnwalker продолжают рассказывать о мире игры

Студия Rebel Wolves в настоящее время работает над The ​​Blood of Dawnwalker — захватывающей экшен-RPG. Она является первой главой оригинальной саги студии в жанре темного фэнтези. Несмотря на то, что до релиза игры может пройти несколько лет, разработчики не перестают делиться информацией о своём проекте.

Недавно студия опубликовала вторую часть истории долины Сангора. Повествование ведётся от лица некоего Альбертуса Тауринуса.

Несмотря на годы обучения, когда я впервые услышал о долине Сангора, я даже не мог найти ее на карте. И неудивительно, ведь она удалена и труднодоступна. Окруженная со всех сторон могучими Карпатами, она доступна только через узкие ущелья и только в летние месяцы. Но, как мне предстояло узнать, эти проходы были опасны для путешествия даже тогда.



Я отправился в долину Сангора с благословения моего настоятеля и в приподнятом настроении, в сопровождении вооруженных охранников и слуг. Наше путешествие из Италии должно было занять два месяца. Оно длилось вдвое дольше — и большая часть нашей группы не пережила его.

Игрокам предстоит взять на себя роль Коэна, молодого человека, превратившегося в Предвестника Рассвета. Приговоренный к вечному странствию между миром дня и царством ночи, не будучи ни полностью человеком, ни полностью вампиром, у него будет 30 дней и ночей, чтобы спасти свою семью или отомстить своему создателю, уничтожив всех, кто встанет у него на пути.

В настоящее время Blood of Dawnwalker разрабатывается с использованием движка Unreal Engine 5 и будет издана компанией Bandai Namco. На данный момент подтвержденными платформами для релиза являются ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.