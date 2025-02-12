Создатели ролевой игры The Blood of Dawnwalker продолжают рассказывать о мире игры

Студия Rebel Wolves в настоящее время работает над The Blood of Dawnwalker — захватывающей экшен-RPG. Она является первой главой оригинальной саги студии в жанре темного фэнтези. Несмотря на то, что до релиза игры может пройти несколько лет, разработчики не перестают делиться информацией о своём проекте.
Недавно студия опубликовала вторую часть истории долины Сангора. Повествование ведётся от лица некоего Альбертуса Тауринуса.
Несмотря на годы обучения, когда я впервые услышал о долине Сангора, я даже не мог найти ее на карте. И неудивительно, ведь она удалена и труднодоступна. Окруженная со всех сторон могучими Карпатами, она доступна только через узкие ущелья и только в летние месяцы. Но, как мне предстояло узнать, эти проходы были опасны для путешествия даже тогда.
Я отправился в долину Сангора с благословения моего настоятеля и в приподнятом настроении, в сопровождении вооруженных охранников и слуг. Наше путешествие из Италии должно было занять два месяца. Оно длилось вдвое дольше — и большая часть нашей группы не пережила его.
Игрокам предстоит взять на себя роль Коэна, молодого человека, превратившегося в Предвестника Рассвета. Приговоренный к вечному странствию между миром дня и царством ночи, не будучи ни полностью человеком, ни полностью вампиром, у него будет 30 дней и ночей, чтобы спасти свою семью или отомстить своему создателю, уничтожив всех, кто встанет у него на пути.
В настоящее время Blood of Dawnwalker разрабатывается с использованием движка Unreal Engine 5 и будет издана компанией Bandai Namco. На данный момент подтвержденными платформами для релиза являются ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Так часто говорят про игру будто она выходит через неделю уже
Странные вы люди, геймеры. Когда разработчики молчат, недовольны. Когда говорят, тоже недовольны. Ну никак вам не угодишь.
Студия новая, понятное дело что они будут стараться как можно больше пиарить себя.
Студия новая но руководитель всем известный его имя на века в истории индустрии уже прописано
Вы уже убедили меня, давайте уже выпускайте игру
Разработчики молодцы, что рассказывают об игре, а не молчат. Всё-таки в современном игрострое быть на слуху очень важно, если хочешь потом игру хорошо продать. Пусть болтают. Всё-таки эти ребята НЕ рокстар, которые могут молча выпустить любую игру и с ходу 20 миллионов копий продать. Маленьким студиям приходится много болтать, чтоб просто быть на слуху задолго до полноценной демонстрации геймплея. Это нормально, я считаю. Странно читать комментарии с осуждением разработчиков, за то что они только говорят, а игру не показывает. Ну, ё-маё, поймите уже наконец, что здесь важно просто быть на слуху. Если на слуху они не будут, тогда покажут однажды геймплей, а его никто не посмотрит... ну потому что на слуху игра не была. Молодцы, что болтают о игре. Правильно делают.
Весь этот поток лора без геймплея уже начинает напоминать литрпг и фанфики...
Это конечно прекрасно когда разработчики взаимодействуют сообществом и рассказывают им о своём будущем проекте. Только вот такие фанфики для прогрева гоев периодические не нужны нормальным людям. Лор и история мира это конечно интересно. Только в игры мы играем в первую очередь всё же ради геймплея (фанаты сони не кидайте меня кирпичи пожалуйста, я знаю что у вас есть хорошие игры).
Короче нужен геймплейный трейлер. А не вот эти все фанфики. Почитать я книгу могу и в другом месте.
Варежку бы захлопнули хотяб на пару месяцев, отдохнуть от них.
Маркетинговый отдел у них с редами один походу.
геймплей где? графон где? опять одно бла-бла-бла про тёмное фэнтези и оригинальную сагу. bandai namco, небось, уже бабки отслюнявили за этот шедевр. а выйдет, как всегда, очередной проходняк с графонием на unreal engine 5, который будет тормозить даже на топовых пекарнях