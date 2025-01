Создатели ролевой игры The Blood of Dawnwalker рассказали про вампира из Центральной Азии - Бакира

Грядущая ролевая игра The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves уже вызывает большой интерес, поэтому создатели, ранее работавшие над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, продолжают делиться информацией, касающейся общей истории созданного ими мира. На сей раз они поведали о вампире Бакире, которого можно заметить в первом трейлере.

Некоторые люди просто хотят увидеть, как мир горит, и Бакир один из них. Будучи человеком, он провел десятилетия, скача по сухим степям Центральной Азии, сжигая, топча и грабя по пути. Он жаждал крови еще до того, как был обращен.



Веками он прятался в тени — и ненавидел это. Бакиру нравится быть в центре внимания. Он хочет, чтобы люди знали его имя — и дрожали, когда слышат его.