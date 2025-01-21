Создатели ролевой игры The Blood of Dawnwalker рассказали про вампира из Центральной Азии - Бакира

Грядущая ролевая игра The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves уже вызывает большой интерес, поэтому создатели, ранее работавшие над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, продолжают делиться информацией, касающейся общей истории созданного ими мира. На сей раз они поведали о вампире Бакире, которого можно заметить в первом трейлере.
Некоторые люди просто хотят увидеть, как мир горит, и Бакир один из них. Будучи человеком, он провел десятилетия, скача по сухим степям Центральной Азии, сжигая, топча и грабя по пути. Он жаждал крови еще до того, как был обращен.
Веками он прятался в тени — и ненавидел это. Бакиру нравится быть в центре внимания. Он хочет, чтобы люди знали его имя — и дрожали, когда слышат его.
Точик тоже чут чут вампир
Я же говорил - почти Монгол, я покончу с ним и заберу его шапку, и когда я ее заберу то крикну - Я ее забрал!! Вот только в каком году это будет.
Интересненько. Все же я, больше ожидаю информацию по "кровососущему Ланселоту" (в голосину орну если, это действительно будет он). И (судя по "колпаку") по "фанатке Slipknot", которая, не шибко напрягаясь, своей силой "дифрагментировала" голову солдата.
Я тоже подумал, что это кто-то из рыцарей круглого стола)
Ну, учитывая, что король Артур жил (если он действительно существовал) в 5-ом, 6-ом веках, а действие игры происходит в 14-ом веке - эта теория имеет место быть. Кто-нибудь из рыцарей Круглого Стола, решивший отомстить. Или же, это вообще окажется Мордред. Он же, как раз, позиционируется как злодей и предатель Артура))
Думал монгол, а оказался казах.
Реально на казаха смахивает
фарминг контента по The Blood of Dawnwalker на PG продолжается, следующая новость - "Вампиры в The Blood of Dawnwalker не чистят зубы"
Это инфа из официального X игры