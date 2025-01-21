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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 192 оценки

Создатели ролевой игры The Blood of Dawnwalker рассказали про вампира из Центральной Азии - Бакира

monk70
Новости

Грядущая ролевая игра The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves уже вызывает большой интерес, поэтому создатели, ранее работавшие над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, продолжают делиться информацией, касающейся общей истории созданного ими мира. На сей раз они поведали о вампире Бакире, которого можно заметить в первом трейлере.

Некоторые люди просто хотят увидеть, как мир горит, и Бакир один из них. Будучи человеком, он провел десятилетия, скача по сухим степям Центральной Азии, сжигая, топча и грабя по пути. Он жаждал крови еще до того, как был обращен.

Веками он прятался в тени — и ненавидел это. Бакиру нравится быть в центре внимания. Он хочет, чтобы люди знали его имя — и дрожали, когда слышат его.
24
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Simple Jack

Точик тоже чут чут вампир

3
Лицо со шрамом

Я же говорил - почти Монгол, я покончу с ним и заберу его шапку, и когда я ее заберу то крикну - Я ее забрал!! Вот только в каком году это будет.

2
Kobayashi_Rindo

Интересненько. Все же я, больше ожидаю информацию по "кровососущему Ланселоту" (в голосину орну если, это действительно будет он). И (судя по "колпаку") по "фанатке Slipknot", которая, не шибко напрягаясь, своей силой "дифрагментировала" голову солдата.

1
illero

Я тоже подумал, что это кто-то из рыцарей круглого стола)

0
Kobayashi_Rindo illero

Ну, учитывая, что король Артур жил (если он действительно существовал) в 5-ом, 6-ом веках, а действие игры происходит в 14-ом веке - эта теория имеет место быть. Кто-нибудь из рыцарей Круглого Стола, решивший отомстить. Или же, это вообще окажется Мордред. Он же, как раз, позиционируется как злодей и предатель Артура))

1
Бенедикт Вольфрамович

Думал монгол, а оказался казах.

1
Aila_210

Реально на казаха смахивает

0
Snake Snaake Snaaaaaake

фарминг контента по The Blood of Dawnwalker на PG продолжается, следующая новость - "Вампиры в The Blood of Dawnwalker не чистят зубы"

-6
Fimmti

Это инфа из официального X игры

0