The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 419 оценок

Создатели The Blood of Dawnwalker использовали ИИ, но проводят чёткую границу - в финальной версии не будет ИИ-контента

monk70 monk70

Тема искусственного интеллекта в разработке игр давно является спорной в индустрии. Конрад Томашкевич, ведущий режиссёр грядущей The Blood of Dawnwalker и ветеран, известный своей работой над The ​​Witcher 3, затронул этот вопрос на недавней пресс-конференции.

Как рассказал разработчик, команда действительно использовала поддержку генеративного ИИ, но только на ранних этапах проектирования. Разработчики использовали алгоритмы для создания черновиков диалогов и «эскизов» кат-сцен. Причина этого решения была чисто практической.

Современные ролевые игры записываются на нескольких языках, и изменения сценария, вносимые в процессе производства, приводят к огромному давлению, сверхурочной работе и задержкам. Использование искусственных голосов позволило команде безболезненно протестировать сюжет, прежде чем привлекать живых актёров.

Томашкевич подчеркнул, что он видит в ИИ возможность автоматизировать утомительные и сложные процессы (например, поиск дыр в геометрии уровней), что в будущем снизит нагрузку на сотрудников. Однако, чтобы успокоить игроков, он выступил с категорическим заявлением.

Финальная версия The Blood of Dawnwalker, которая выйдет 3 сентября 2026 года, не будет содержать ни одного ресурса, сгенерированного ИИ. Как с гордостью заявляет студия, вся финальная версия игры, от начала до конца, была создана исключительно «людьми из плоти и крови».

Константин335

Да пофиг будет ии или нет, главное что бы игра была интересная

Зелимхам Ибрагим

Игра нормальная. Второй раз прохожу.

saa0891
Финальная версия The Blood of Dawnwalker, которая выйдет 3 сентября 2026 года, не будет содержать ни одного ресурса, сгенерированного ИИ. Как с гордостью заявляет студия, вся финальная версия игры, от начала до конца, была создана исключительно «людьми из плоти и крови».

В чем смысл вешать эту лапшу.

Extor Menoger

ну вы знаете мы делали игру с помощью ии но ии там не будет.

