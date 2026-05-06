Создатели The Blood of Dawnwalker использовали ИИ, но проводят чёткую границу - в финальной версии не будет ИИ-контента

Тема искусственного интеллекта в разработке игр давно является спорной в индустрии. Конрад Томашкевич, ведущий режиссёр грядущей The Blood of Dawnwalker и ветеран, известный своей работой над The ​​Witcher 3, затронул этот вопрос на недавней пресс-конференции.

Как рассказал разработчик, команда действительно использовала поддержку генеративного ИИ, но только на ранних этапах проектирования. Разработчики использовали алгоритмы для создания черновиков диалогов и «эскизов» кат-сцен. Причина этого решения была чисто практической.

Современные ролевые игры записываются на нескольких языках, и изменения сценария, вносимые в процессе производства, приводят к огромному давлению, сверхурочной работе и задержкам. Использование искусственных голосов позволило команде безболезненно протестировать сюжет, прежде чем привлекать живых актёров.

Томашкевич подчеркнул, что он видит в ИИ возможность автоматизировать утомительные и сложные процессы (например, поиск дыр в геометрии уровней), что в будущем снизит нагрузку на сотрудников. Однако, чтобы успокоить игроков, он выступил с категорическим заявлением.

Финальная версия The Blood of Dawnwalker, которая выйдет 3 сентября 2026 года, не будет содержать ни одного ресурса, сгенерированного ИИ. Как с гордостью заявляет студия, вся финальная версия игры, от начала до конца, была создана исключительно «людьми из плоти и крови».