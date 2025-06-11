Создатели The Blood of Dawnwalker наняли нескольких обученных мечников, чтобы отточить ближний бой

Хотя Rebel Wolves впервые представили The Blood of Dawnwalker в начале года, только на прошлой неделе на Summer Game Fest 2025 мы получили возможность по-настоящему взглянуть на игровой процесс и боевую систему. В новом трейлере команда показала, как главный герой Коэн скрытно совершает убийства кинжалом, вонзает зубы в шею и демонстрирует свое мастерство владения мечом в кровавой манере.

Трейлер SGF не совсем демонстрирует геймплей — полноценная демонстрация ожидается 21 июня — но в нем достаточно игрового процесса, чтобы в какой-то степени подтвердить высокие ожидания от этой игры. Кроме того, креативный директор Матеушем Томашкевичем, раскрыл интересную деталь в сообщении Xbox Wire.

Коэн годами тренировался со своим отцом, ветераном войны, поэтому днем ​​он орудует мечом. Мы изучали средневековые боевые стили и даже имеем несколько обученных мечников в команде. В результате получается бой, который кажется подлинным и приземленным, но при этом доступным и веселым.