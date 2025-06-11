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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 301 оценка

Создатели The Blood of Dawnwalker наняли нескольких обученных мечников, чтобы отточить ближний бой

monk70 monk70

Хотя Rebel Wolves впервые представили The Blood of Dawnwalker в начале года, только на прошлой неделе на Summer Game Fest 2025 мы получили возможность по-настоящему взглянуть на игровой процесс и боевую систему. В новом трейлере команда показала, как главный герой Коэн скрытно совершает убийства кинжалом, вонзает зубы в шею и демонстрирует свое мастерство владения мечом в кровавой манере.

Трейлер SGF не совсем демонстрирует геймплей — полноценная демонстрация ожидается 21 июня — но в нем достаточно игрового процесса, чтобы в какой-то степени подтвердить высокие ожидания от этой игры. Кроме того, креативный директор Матеушем Томашкевичем, раскрыл интересную деталь в сообщении Xbox Wire.

Коэн годами тренировался со своим отцом, ветераном войны, поэтому днем ​​он орудует мечом. Мы изучали средневековые боевые стили и даже имеем несколько обученных мечников в команде. В результате получается бой, который кажется подлинным и приземленным, но при этом доступным и веселым.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Майкл Скотт

Да плевать на этот проходняк

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