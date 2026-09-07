ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.3 655 оценок

Создатели The Blood of Dawnwalker назвали квестовую формулу третьего Ведьмака устаревшей

Extor Menoger Extor Menoger

С момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt прошло уже больше 10 лет, и некогда эталонная структура заданий ролевых блокбастеров все чаще подвергается переосмыслению. Главным недостатком классической формулы со временем стал заметный нарративный разрыв между драматичной центральной историей и бесконечными второстепенными активностями. Выходцы из студии CD Projekt Red, основавшие независимую команду Rebel Wolves, решили объявить войну этой устаревшей концепции в своей новой ролевой игре The Blood of Dawnwalker.

Старший дизайнер квестов Rebel Wolves Патрик Фиялковский прямо заявил, что традиционный подход к построению ролевых приключений остро нуждается в фундаментальной эволюции. В проектах прошлого поколения игрок регулярно сталкивался с ситуациями, когда необходимость срочно спасать близких легко откладывалась на 50 часов ради второстепенных карточных партий и мелких бытовых поручений. Разработчики признали, что подобный лудонарративный диссонанс начисто уничтожает ощущение опасности и превращает сюжетную кампанию в разрозненный сборник несвязанных историй.

В The Blood of Dawnwalker авторы пошли на радикальный шаг и полностью уничтожили привычное разделение задач на основные и побочные. В журнале заданий больше нет искусственных категорий, отделяющих сюжетные миссии от второстепенных филлеров. Любая доступная активность в долине Сангора встроена в единый сюжетный каркас и напрямую работает на центральную цель протагониста Коэна, стремящегося спасти свою семью и победить опасных врагов.

Смысловым стержнем новой философии стал общий счетчик времени, ограниченный 30 внутриигровыми днями. Патрик Фиялковский подчеркнул, что время в проекте служит стратегическим ресурсом, не позволяющим игроку забыть о нависшей угрозе. Помощь местным жителям, дипломатические маневры или расследования в соборах требуют реальных временных затрат, заставляя осознанно расставлять приоритеты и сталкиваться с последствиями упущенных возможностей.

Реализация столь плотной структуры потребовала пересмотра самих методов производства. Вместо создания типовых квестов по шаблонным техническим заданиям каждое поручение с первого дня проектируется в неразрывной связке одного квест-дизайнера и одного сценариста. Авторы подробно прорабатывают ветвления на бумаге, проверяя логические цепочки и реакцию персонажей задолго до переноса локаций в игровой движок.

78
80
Комментарии:  80
Ваш комментарий
TheNikolay00

Помню в ведьмаке 3 был дурацкий квест "найди пропавшую козу". У этих челов есть квест "найди пропавшую свинью". Так понимаю, что свинья это не коза, и это современно?

56