Создатели The Blood of Dawnwalker отмечают год с момента анонса новым видео, заглавной темой, артом и скриншотами

The Blood of Dawnwalker, несомненно, входит в число самых захватывающих игр этого года, и разработчики из Rebel Wolves отмечают год с момента анонса интересным новым видео.
Видео сначала рассказывает о прогрессе игры с момента её анонса год назад, а затем демонстрирует новый материал: официальный заглавный трек в исполнении оркестра студии и новый трейлер, демонстрирующий кат-сцены и кадры геймплея. В видео также представлен новый ключевой арт игры, который, скорее всего, будет использован на официальной обложке.
какое же тупое решение делать сюжет о поиске семьи, ничего тупее придумать не могли и это игра про вампира
ты бы еще форсаж показал. да у беседки фетиш на этом
Мб и ничего так эта игра получится от бывших разрабов Witcher из CD Projekt Red, а от что там с игрой от бывших разрабов Tes не понятно как то
Музон такой же шикарный как в Ведьмаке 3, да вообще очень много схожих элементов и это классно, разве что боёвка куда более интересная и разнообразная, даже стелс есть.
игра делалась год?Понятно, много от неё ждать не стоит,обосрётся
ну такой себе мотивчик конечно, это не каер морхен, но пойдет
больше переживаю за наполнение карты и точки интереса
Джипег красивый,художник молодец.Про всё остальное ждём, может допилят.
жду этот провал, когда это гуано выйдет оно 100% обосрётся