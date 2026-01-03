ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 362 оценки

Создатели The Blood of Dawnwalker отмечают год с момента анонса новым видео, заглавной темой, артом и скриншотами

monk70 monk70

The Blood of Dawnwalker, несомненно, входит в число самых захватывающих игр этого года, и разработчики из Rebel Wolves отмечают год с момента анонса интересным новым видео.

Видео сначала рассказывает о прогрессе игры с момента её анонса год назад, а затем демонстрирует новый материал: официальный заглавный трек в исполнении оркестра студии и новый трейлер, демонстрирующий кат-сцены и кадры геймплея. В видео также представлен новый ключевой арт игры, который, скорее всего, будет использован на официальной обложке.

21
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
pandore

какое же тупое решение делать сюжет о поиске семьи, ничего тупее придумать не могли и это игра про вампира

8
UnemotionalFrazer
тупое решение делать сюжет о поиске семьи
6
pandore UnemotionalFrazer

ты бы еще форсаж показал. да у беседки фетиш на этом

1
GoldenHadrian

Мб и ничего так эта игра получится от бывших разрабов Witcher из CD Projekt Red, а от что там с игрой от бывших разрабов Tes не понятно как то

4
saa0891

Музон такой же шикарный как в Ведьмаке 3, да вообще очень много схожих элементов и это классно, разве что боёвка куда более интересная и разнообразная, даже стелс есть.

1
SCHIDO

игра делалась год?Понятно, много от неё ждать не стоит,обосрётся

1
Newworld_DESTROYER

ну такой себе мотивчик конечно, это не каер морхен, но пойдет

больше переживаю за наполнение карты и точки интереса

VIGITAL ART

Джипег красивый,художник молодец.Про всё остальное ждём, может допилят.

SCHIDO

жду этот провал, когда это гуано выйдет оно 100% обосрётся