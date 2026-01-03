Создатели The Blood of Dawnwalker отмечают год с момента анонса новым видео, заглавной темой, артом и скриншотами

The Blood of Dawnwalker, несомненно, входит в число самых захватывающих игр этого года, и разработчики из Rebel Wolves отмечают год с момента анонса интересным новым видео.

Видео сначала рассказывает о прогрессе игры с момента её анонса год назад, а затем демонстрирует новый материал: официальный заглавный трек в исполнении оркестра студии и новый трейлер, демонстрирующий кат-сцены и кадры геймплея. В видео также представлен новый ключевой арт игры, который, скорее всего, будет использован на официальной обложке.