Создатели The Blood of Dawnwalker подробнее рассказали про боевую систему, зависящую от времени суток

Студия Rebel Wolves раскрыла новые детали боевой системы своей будущей RPG The Blood of Dawnwalker. Геймдиректор игры Конрад Томашкевич подробнее описал ключевые механики игры, связанные с вампирской природой главного героя - Коэна. По словам разработчика, сражения в игре будут кардинально меняться в зависимости от времени суток.
День: меч и тёмная ритуальная магия
- Коэн сражается как человек, используя мечи и оккультные заклинания;
- Магия в игре лишена ярких спецэффектов — вместо этого разработчики сделали ставку на мрачную, кровавую эстетику;
- Чтобы применять заклинания, игроку придётся наносить на тело Коэна руны, превращая его в живой проводник тёмных сил.
Мы хотели, чтобы бои ощущались аутентично. Наша магия не похожа на классическое фэнтези - она пульсирует, дышит и вызывает жутковатые ощущения.
Ночь: когти, скорость и неконтролируемый голод
- Благодаря вампирской сущности руны заживают, но сам Коэн становится гораздо опаснее;
- Вместо меча он использует сверхъестественные когти, а его скорость и сила резко возрастают;
- Риски тоже увеличиваются: если здоровье падает, Коэн может потерять контроль и случайно убить NPC, что повлияет на сюжет и доступные квесты.
Ночью Коэн - настоящий хищник, но за силу приходится платить. Голод может привести к необратимым последствиям.
Релиз игры состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. 21 июня Rebel Wolves проведёт презентацию, где покажут 15 минут игрового процесса.
Разработчики не добавили поддержку русского языка в свою игру. Может начнем себя немного уважать и не будем печатать 100500 материалов по игре, где нам прямо сказали, что в гости к себе не ждут?
У этой игры, кстати, издателем является Bandai Namco, которая не уходила с рынка России. Будет смешно, если они, несмотря на упёртость поляков, сделают игру доступной для покупки в России.
Начнем себя уважать, скачаем с торрента, поставим русик и пройдем) вместо покупки)
То что показали в трейлере выглядит плохо анимации рваные резкие .
Ну началось, тонны постов