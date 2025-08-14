Создатели The Blood of Dawnwalker показали концепт-арт жуткого монстра и раскрыли детали вампирского лора

Разработчики из студии Rebel Wolves, которая состоит из ветеранов CD Projekt RED, продолжают делиться подробностями своей дебютной игры — The Blood of Dawnwalker. На этот раз авторы мрачной RPG опубликовали новый концепт-арт, демонстрирующий одного из монстров, и сопроводили его интригующим описанием вампирского лора.

На арте, созданном художником Бартоломеем Гавелом, изображен «мурони» (murohni) — низший вампир. Согласно новому фрагменту лора, в мире игры существует два пути превращения в вампира. Чтобы создать «истинного» бессмертного, вампир-создатель должен вырвать собственный клык и пронзить им сердце жертвы. После этого клык «прорастает» в теле, медленно и постепенно изменяя его на протяжении всей бесконечной жизни.

Однако, если клык вампира случайно обламывается и застревает в плоти жертвы в любом другом месте, происходит совсем иная трансформация. Жизненная энергия, заключенная в зубе, взрывается, вызывая внезапную и жестокую метаморфозу. Носитель превращается в мурони — ужасного, безмозглого и кровожадного зверя. Обычно такие существа недолговечны, так как лишены инстинкта самосохранения и рано или поздно сгорают на солнце. Но встреча с ними ночью не сулит ничего хорошего.

Борьба с такими жуткими порождениями ночи, очевидно, потребует от игрока серьезной подготовки. Ранее разработчики уже намекали, что в этом поможет специальная система крафта, которая позволит создавать различные настойки и отвары для получения преимущества в бою.

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.