The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 324 оценки

Создатели The Blood of Dawnwalker показали концепт-арт жуткого монстра и раскрыли детали вампирского лора

Gutsz Gutsz

Разработчики из студии Rebel Wolves, которая состоит из ветеранов CD Projekt RED, продолжают делиться подробностями своей дебютной игры — The Blood of Dawnwalker. На этот раз авторы мрачной RPG опубликовали новый концепт-арт, демонстрирующий одного из монстров, и сопроводили его интригующим описанием вампирского лора.

На арте, созданном художником Бартоломеем Гавелом, изображен «мурони» (murohni) — низший вампир. Согласно новому фрагменту лора, в мире игры существует два пути превращения в вампира. Чтобы создать «истинного» бессмертного, вампир-создатель должен вырвать собственный клык и пронзить им сердце жертвы. После этого клык «прорастает» в теле, медленно и постепенно изменяя его на протяжении всей бесконечной жизни.

Однако, если клык вампира случайно обламывается и застревает в плоти жертвы в любом другом месте, происходит совсем иная трансформация. Жизненная энергия, заключенная в зубе, взрывается, вызывая внезапную и жестокую метаморфозу. Носитель превращается в мурони — ужасного, безмозглого и кровожадного зверя. Обычно такие существа недолговечны, так как лишены инстинкта самосохранения и рано или поздно сгорают на солнце. Но встреча с ними ночью не сулит ничего хорошего.

Борьба с такими жуткими порождениями ночи, очевидно, потребует от игрока серьезной подготовки. Ранее разработчики уже намекали, что в этом поможет специальная система крафта, которая позволит создавать различные настойки и отвары для получения преимущества в бою.

В вампирской игре The Blood of Dawnwalker будет механика крафта, напоминающая "Ведьмака"

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

14
7
Комментарии: 7
нитгитлистер

эмм они правда решили похвастаться дизайном самого НЕуникального монстра? ну ок

5
JackBV

The Blood of Dawnwalker ждёт провал , геймеры разнесут этого недоведьмака . Синематек был офигенный, обещания и описание было топ , геймплей был невероятно зашкварный , а арт тощего мужика просто ничтожен. А какие были надежды.

3
Пользователь ВКонтакте

Ну и про зубы тоже бред. Мне кажется у вампиров они закончатся быстрее // Иван Страждин

1
IgnobleLorcan

Придумали какую хрень! Зачем изобретать велосипед? Уже есть укоренившийся метод обращения - вампир должен дать человеку своей крови. Какой к черту проросший зуб?? Че за бредятина??

1
Пользователь ВКонтакте

Обычный зомби из любой игры про зомби. Как круто и оригинально // Иван Страждин

MagneticEnnio

Жуткого бомжа показали и довольны.

WarCraf4er

Не пойму, то ли члена нет и не было, то ли это такая цензура