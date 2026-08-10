Создатели The Blood of Dawnwalker приготовили 46 достижений - разблокировать все за одно прохождение не получится

Релиз Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves запланирован на 3 сентября 2026 года. Перед запуском разработчики уже предоставили игрокам множество трейлеров, геймплея, системных требований для ПК и многое другое. Теперь же последнее обновление от них предоставляет игрокам всю информацию о трофеях, которые они будут искать во время прохождения игры.

Недавняя публикация Rebel Wolves в Steam даёт игрокам представление о достижениях, доступных в Blood of Dawnwalker. В общей сложности в игре будет 46 достижений, которые нужно будет собрать, включая 25 видимых и 21 скрытое. Разработчики подчеркнули, что список достижений призван «дополнить сюжетную песочницу, поощряя исследование и экспериментирование», а не создавать «исчерпывающий контрольный список».

Достижения будут разделены на семь групп, которые способствуют различным видам деятельности и стилям игры. Эти категории включают: Мастерство боя, Развитие вампирских способностей, Колдовские навыки, Исследование и открытия, Развитие сюжета, Развитие персонажа и Инвентарь. Разработчики также отметили, что, поскольку игра делает акцент на выборе и последствиях, игроки не смогут разблокировать все достижения за одно прохождение.