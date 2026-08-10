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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.8 454 оценки

Создатели The Blood of Dawnwalker приготовили 46 достижений - разблокировать все за одно прохождение не получится

monk70 monk70

Релиз Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves запланирован на 3 сентября 2026 года. Перед запуском разработчики уже предоставили игрокам множество трейлеров, геймплея, системных требований для ПК и многое другое. Теперь же последнее обновление от них предоставляет игрокам всю информацию о трофеях, которые они будут искать во время прохождения игры.

Недавняя публикация Rebel Wolves в Steam даёт игрокам представление о достижениях, доступных в Blood of Dawnwalker. В общей сложности в игре будет 46 достижений, которые нужно будет собрать, включая 25 видимых и 21 скрытое. Разработчики подчеркнули, что список достижений призван «дополнить сюжетную песочницу, поощряя исследование и экспериментирование», а не создавать «исчерпывающий контрольный список».

Достижения будут разделены на семь групп, которые способствуют различным видам деятельности и стилям игры. Эти категории включают: Мастерство боя, Развитие вампирских способностей, Колдовские навыки, Исследование и открытия, Развитие сюжета, Развитие персонажа и Инвентарь. Разработчики также отметили, что, поскольку игра делает акцент на выборе и последствиях, игроки не смогут разблокировать все достижения за одно прохождение.

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Комментарии:  18
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

Ачивки для трутней и бездельников.

15
-zotik-

Чувствую и 1 раз в это не стоит играть)

10
Janekste

Круто! Лучший тип ачивок, это когда их требуется заслужить множеством перепрохождений. Молодцы разработчики. Пусть любители платины страдают, а нормальным игрокам пофиг - все ачивки или не все поулчены. Точка.

7
Leksanuch

Одни дешёвые понты и смысла 0

3
Emperor77

Мод на остановку времени даст получить все ачивки

2