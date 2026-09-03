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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.5 504 оценки

Создатели The Blood of Dawnwalker признали технические ошибки и уже готовят первый патч

Gruz_ Gruz_

На ПК и консолях текущего поколения состоялся релиз долгожданной RPG с открытым миром The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves. Однако старт продаж омрачился техническими проблемами, на которые массово жалуются пользователи. Чаще всего сбои и плохая оптимизация фиксируются на персональных компьютерах.

Вампирский экшен The Blood of Dawnwalker страдает от статтеров и заблокированными 30 FPS в роликах

Куда более серьезный сбой, приводящий к вылету игры прямо во время компиляции шейдеров, требует от пользователей радикальных мер — им советуют обновить BIOS материнской платы. Кроме того, студия зафиксировала баги при игре с контроллеров: на PS5 сейчас полностью отсутствует кастомизация кнопок, а при смене направления движения персонаж самовольно прекращает спринт. До выпуска официального исправления игрокам предлагают снизить чувствительность стиков в настройках с 1 до 0.8.

В Rebel Wolves заверили игровое сообщество, что уже активно работают над устранением всех вышеперечисленных неполадок. Полноценное исправление багов с геймпадами и общее улучшение технического состояния экшена ожидается в составе ближайшего официального патча.

12
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
saa0891
Куда более серьезный сбой, приводящий к вылету игры прямо во время компиляции шейдеров, требует от пользователей радикальных мер — им советуют обновить BIOS материнской платы

Странно что они не посоветовали переустановить винду.

12
Кей Овальд

Эти технические проблемы были заложены в ТЗ, как и у всех сейчас.
Нужно выпустить побыстрее, что бы денежка капала, а потом героически "исправляться".

4
СВИТ_БОИ

Они там сами, похоже, не видели, что им индусы на аутсорсе накодили.

3
_RedLion_

Кто играл, что там по атмосфере и сюжету? геймплей меньше интересует, ну а баги и тех сотояние не волнует. Про вампиров игр почти не выходит, поэтому больше интересна атмосфера, или это очередная бездушная рпг, пытающаяся скопировать все подряд, с сюжетом ради сюжета и анимациями уровня gta san andreas?

3