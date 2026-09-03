Создатели The Blood of Dawnwalker признали технические ошибки и уже готовят первый патч

На ПК и консолях текущего поколения состоялся релиз долгожданной RPG с открытым миром The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves. Однако старт продаж омрачился техническими проблемами, на которые массово жалуются пользователи. Чаще всего сбои и плохая оптимизация фиксируются на персональных компьютерах.

Куда более серьезный сбой, приводящий к вылету игры прямо во время компиляции шейдеров, требует от пользователей радикальных мер — им советуют обновить BIOS материнской платы. Кроме того, студия зафиксировала баги при игре с контроллеров: на PS5 сейчас полностью отсутствует кастомизация кнопок, а при смене направления движения персонаж самовольно прекращает спринт. До выпуска официального исправления игрокам предлагают снизить чувствительность стиков в настройках с 1 до 0.8.

В Rebel Wolves заверили игровое сообщество, что уже активно работают над устранением всех вышеперечисленных неполадок. Полноценное исправление багов с геймпадами и общее улучшение технического состояния экшена ожидается в составе ближайшего официального патча.