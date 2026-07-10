ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.8 442 оценки

Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали, как Max Payne и Guitar Hero повлияли на боевую систему

Gruz_ Gruz_

Конрад Томашкевич, геймдиректор грядущей RPG The Blood of Dawnwalker и один из ключевых авторов The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, поделился подробностями разработки. По его словам, боевая концепция новинки от студии Rebel Wolves ковалась годами через бесконечные тесты, а главными ориентирами для команды стали Max Payne и Guitar Hero.

Разработчики изначально стремились уйти от пассивного созерцания красивых, но «однокнопочных» комбо. Бои в The Blood of Dawnwalker требуют максимальной концентрации: игрокам необходимо постоянно анализировать поведение противников и мгновенно подстраиваться под их выпады. Томашкевич сравнил этот процесс с Guitar Hero — кривая обучения здесь довольно крутая, но как только осваиваешь базу, механика начинает приносить глубокое удовлетворение.

Схемы атаки и защиты полностью интерактивны и завязаны на направлениях движений. Игрок вручную выбирает вектор каждого удара главного героя — Коэна, — комбинируя стороны для преодоления вражеских блоков. Парирование устроено зеркально: для успешного отражения урона нужно безошибочно предугадать, откуда именно прилетит вражеское оружие.

Игровой процесс жестко привязан к суточному циклу, который разделяет геймплей на два независимых стиля. Днем Коэн полагается исключительно на классическое фехтование и навыки смертного бойца. Ночью же герой превращается в полноценного вампира, открывая доступ к темной магии: мгновенным перемещениям, смертоносным когтям и регенерации здоровья за счет крови побежденных врагов.

Как отмечает руководитель проекта, столь сложная боевая система родилась в ходе многолетних экспериментов, где неудачные механики безжалостно вырезались, а концепт регулярно пересобирался с нуля. При этом команда всегда ориентировалась на Max Payne — Томашкевич ставит цель добиться такого уровня аддиктивности, чтобы пользователям хотелось запускать экшен-RPG снова и снова исключительно ради удовольствия от игрового процесса.

Релиз игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 3 сентября 2026 года.

12
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Destroited
как Max Payne и Guitar Hero повлияли на боевую систему

звучит как бред наркомана

2
Extor Menoger

кого они обманывают ?

2
LW4ve

чет про направления ударов: будет как киндом кам?

opexdisturbed

Они названия игр с фонаря сняли? Описанная механика один в один "киндом кам". Или им нельзя ее упоминать?

Tecsun7