Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали о главном антагонисте - главаре вампиров Бренсисе

The Blood of Dawnwalker совсем недавно была анонсирована, и со временем будут раскрыты дополнительные подробности. Однако разработчики уже решили повысить узнаваемость проекта и рассказать несколько интересных деталей, касающихся лора.
Разработчики настолько увлечены созданием интересной игры с точки зрения повествования, что всего через несколько дней после анонса решили представить важного для сюжета персонажа. Речь идет о главаре вампиров Бренсисе, которого можно было увидеть уже в первом трейлере.
Родившийся в Римской империи под именем Цезо Бурриенус Лаврентий в 131 году н. э. в знатной семье, владевшей огромными латифундиями, Бренсис был обречен на величие. Он вступил в ряды сенаторов и быстро поднялся на вершину римского чиновничества, намереваясь стать следующим консулом. Он был на верном пути к этому, если бы только его не превратили в вампира. В мгновение ока он упал с самой вершины социальной лестницы на самое дно — но его жажда власти осталась.
Чур я буду Блейдом в этой игре , только белым. Интересно узнать про вампира Монгола. Эту игру жду больше Ведьмака 4 , еще б деньги были на ПК чтоб тормозов не было на Анриле 5.
он скорей всего гунн, ну логично бы было если главный вампир римлянин, то к нему ближе гунны чем монголы. но в целом странно, почему они живут так долго и носят национальную одежду так сказать.
Цепляются за прошлую жизнь , рыцарь тоже интересен , принц наверное .
Вспоминается второй Небоящийся солнца и его Номак
Блейд - топовые фильмы, а тут еще и сетинг мрачного средневековья.
Должна лютая годнота получиться.
Го@внота лютая будет как обычно. Собрались ветераны геймдева и обосрались.
ну го@нота была бы если бы тебя они взяли в команду, а пока ты срешь тут - там выходит годнота.
Игра обещает быть отличной, а по поводу прохождения, то кто в своем уме будет искать лекарство от вечной жизни? Действовать нужно рационально, а не находиться во власти эмоций.
Из обычного упыря надо будет прокачаться до высшего вампира, а после сразиться с другим высшим вампиром, захватившим власть. Где-то я уже в похожее играл, только там был ещё паркур, и прикольная система Немезис, альтернативы которой тут походу не будет. А жаль, в открытом мире тоже охота побродить, а не одну лишь историю, с сайдами.