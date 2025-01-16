Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали о главном антагонисте - главаре вампиров Бренсисе

The Blood of Dawnwalker совсем недавно была анонсирована, и со временем будут раскрыты дополнительные подробности. Однако разработчики уже решили повысить узнаваемость проекта и рассказать несколько интересных деталей, касающихся лора.

Разработчики настолько увлечены созданием интересной игры с точки зрения повествования, что всего через несколько дней после анонса решили представить важного для сюжета персонажа. Речь идет о главаре вампиров Бренсисе, которого можно было увидеть уже в первом трейлере.

Родившийся в Римской империи под именем Цезо Бурриенус Лаврентий в 131 году н. э. в знатной семье, владевшей огромными латифундиями, Бренсис был обречен на величие. Он вступил в ряды сенаторов и быстро поднялся на вершину римского чиновничества, намереваясь стать следующим консулом. Он был на верном пути к этому, если бы только его не превратили в вампира. В мгновение ока он упал с самой вершины социальной лестницы на самое дно — но его жажда власти осталась.