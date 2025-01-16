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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 136 оценок

Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали о главном антагонисте - главаре вампиров Бренсисе

monk70
Новости

The Blood of Dawnwalker совсем недавно была анонсирована, и со временем будут раскрыты дополнительные подробности. Однако разработчики уже решили повысить узнаваемость проекта и рассказать несколько интересных деталей, касающихся лора.

Разработчики настолько увлечены созданием интересной игры с точки зрения повествования, что всего через несколько дней после анонса решили представить важного для сюжета персонажа. Речь идет о главаре вампиров Бренсисе, которого можно было увидеть уже в первом трейлере.

Родившийся в Римской империи под именем Цезо Бурриенус Лаврентий в 131 году н. э. в знатной семье, владевшей огромными латифундиями, Бренсис был обречен на величие. Он вступил в ряды сенаторов и быстро поднялся на вершину римского чиновничества, намереваясь стать следующим консулом. Он был на верном пути к этому, если бы только его не превратили в вампира. В мгновение ока он упал с самой вершины социальной лестницы на самое дно — но его жажда власти осталась.
24
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Чур я буду Блейдом в этой игре , только белым. Интересно узнать про вампира Монгола. Эту игру жду больше Ведьмака 4 , еще б деньги были на ПК чтоб тормозов не было на Анриле 5.

14
BigBivis

он скорей всего гунн, ну логично бы было если главный вампир римлянин, то к нему ближе гунны чем монголы. но в целом странно, почему они живут так долго и носят национальную одежду так сказать.

0
Лицо со шрамом BigBivis

Цепляются за прошлую жизнь , рыцарь тоже интересен , принц наверное .

0
Imnogamer

Вспоминается второй Небоящийся солнца и его Номак

2
buddaset

Блейд - топовые фильмы, а тут еще и сетинг мрачного средневековья.
Должна лютая годнота получиться.

5
hpi buddaset

Го@внота лютая будет как обычно. Собрались ветераны геймдева и обосрались.

-2
QuadrupedalDon hpi

ну го@нота была бы если бы тебя они взяли в команду, а пока ты срешь тут - там выходит годнота.

1
BigBivis

Игра обещает быть отличной, а по поводу прохождения, то кто в своем уме будет искать лекарство от вечной жизни? Действовать нужно рационально, а не находиться во власти эмоций.

1
MadPyramus

Из обычного упыря надо будет прокачаться до высшего вампира, а после сразиться с другим высшим вампиром, захватившим власть. Где-то я уже в похожее играл, только там был ещё паркур, и прикольная система Немезис, альтернативы которой тут походу не будет. А жаль, в открытом мире тоже охота побродить, а не одну лишь историю, с сайдами.

-2