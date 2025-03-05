Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали о столице долины Сангор, городе Свартрау

Как и подобает вампирской RPG, ключевую роль в The Blood of Dawnwalker почти наверняка будет играть серебро. В новой заметке от студии Rebel Wolves рассказывается о столице долины Сангор, а также основная причина, почему люди селятся в изолированном от остального мира городе Свартрау.

Прибыв в Свартрау, столицу долины Сангор, я посмотрел на величественный собор и замок Грайфберг, возвышающийся на скалах. Они казались неуместными здесь, на краю света, за много миль от ближайшего города. Зачем кому-то жить здесь?



Ответ был прост: серебро. Окрестные горы были полны им, а его холодный блеск приманивал людей, как мотыльков на пламя. Скалистые склоны были усеяны входами в шахты, и ровный стук кирок эхом разносился по долине весь день, напоминая стук заключенного о стены камеры.

Похоже, что очень важной локацией в грядущей RPG станет замок Грайфберг. Его можно увидеть уже в первых десятках секунд официального трейлера, который был представлен в январе 2025 года. Вторая важная информация из свежей записи - причина, по которой люди остаются в городе. В первую очередь из-за серебра, добываемого в близлежащих шахтах. Стоит отметить, что, согласно народным поверьям, этот металл позволяет защититься от вампиров.

Разработчики пока не назвали приблизительную дату выхода The Blood of Dawnwalker. Ожидается, что игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.