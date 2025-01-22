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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 205 оценок

Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали про Амбруса - вампира в сияющих доспехах

monk70
Новости

Rebel Wolves, создатели вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker, ранее отвечавшие за разработку таких хитов, как The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, продолжают делиться информацией о своём нашумевшем проекте, который привлёк много внимания после анонсирующего трейлера. Недавно авторы рассказали про ещё одного персонажа-вампира Амбруса,

Только недавно Амбруса обратили – и теперь ему есть что доказывать. Амбициозный и взволнованный своими новообретенными силами, он ни от чего не уклонится, нет красной черты, которую он не пересечет.

Его сверкающие доспехи и идеально уложенные волосы делают Амбруса похожим на дворянина, но его происхождение не могло быть скромнее. Его жизнь как человека была тяжелой, полной боли и унижений. Теперь он более чем готов свести счеты с миром и всеми, кто отверг его.
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