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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 264 оценки

Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали про горный народ гигантов - уриаши

monk70
Новости

The Blood of Dawnwalker — это предстоящая ролевая игра от Rebel Wolves, студии под руководством бывших разработчиков CD Projekt (ветеранов серии The Witcher), таких как Конрад Томашкевич и Томаш Тинк. Игра выглядит очень многообещающе.

Действие игры происходит в жестокой Европе XIV века, охваченной чумой, что придает ей совершенно особый антураж. Это будет экшен от третьего лица с упором на повествовательное принятие решений и разветвленную историю. Несмотря на то, что у игры пока нет конкретной даты выхода, создатели продолжают делиться интересной информацией о её мире. Недавно в сообщении в социальных сетях они рассказали о горном народе уриаши, населяющем Карпаты в Вейл Сангоре.

Когда ночь опускается на Карпаты, могучий рев разносится эхом среди его суровых вершин. Жители Вейл Сангоры очень хорошо знают этот звук. Это горцы, уриаши.

В течение столетий они держались особняком, скрывались, были легендами, ревностно охраняя свои отдаленные деревни с каменными хижинами и пещерами. Те, кто приближался к ним — например, в поисках заблудившейся овцы или в поисках серебра — обычно погибали в несчастных случаях, погребенные под лавинами.

Но теперь, когда человеческое правление свергнуто, огромные уриаши стали обычным явлением в Вейл Сангоре. Некоторые носят цвета вампиров и следят за режимом Бренсиса. Другие же просто любопытны, их закрученные рога торчат над толпой на рынке, когда они в тихом недоумении рассматривают прилавки торговцев.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Это все очень интересно читать про эту игру но я надеюсь что геймплей будет не хуже Ведьмака. Все таки на данный момент лучшие игры про вампиров всего лишь две: Vampire Masquerade Bloodlines и франшиза Legasy of Kain

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Snake Snaake Snaaaaaake

хоспади, да когда уже закончится этот бесконечный спам

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