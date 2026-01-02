Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали про крупный город Свартрау

Разработчики The Blood of Dawnwalker раскрыли подробности о городе Свартрау — ключевой локации игры и политическом центре долины Сангоры.

Когда-то Свартрау был богатым и процветающим городом, куда сходились все дороги региона. Однако за последние два года он пережил череду катастроф: эпидемию чумы и кровавый переворот, после которого Бренцис расправился с большей частью знати.

Хотя новый князь формально положил конец чуме, город так и не вернулся к нормальной жизни. Днём у ступеней собора собираются обездоленные и осиротевшие жители, надеясь получить хоть какую-то помощь, а с наступлением ночи улицы переходят под контроль врахири — зависимых от крови существ — и других опасных элементов. Даже усиленная стража не в состоянии сделать Свартрау безопасным местом.

По словам авторов, атмосфера разрухи, социального напряжения и постоянной угрозы станет важной частью повествования The Blood of Dawnwalker и напрямую повлияет на события и решения игрока.