Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали про крупный город Свартрау

Разработчики The Blood of Dawnwalker раскрыли подробности о городе Свартрау — ключевой локации игры и политическом центре долины Сангоры.
Когда-то Свартрау был богатым и процветающим городом, куда сходились все дороги региона. Однако за последние два года он пережил череду катастроф: эпидемию чумы и кровавый переворот, после которого Бренцис расправился с большей частью знати.
Хотя новый князь формально положил конец чуме, город так и не вернулся к нормальной жизни. Днём у ступеней собора собираются обездоленные и осиротевшие жители, надеясь получить хоть какую-то помощь, а с наступлением ночи улицы переходят под контроль врахири — зависимых от крови существ — и других опасных элементов. Даже усиленная стража не в состоянии сделать Свартрау безопасным местом.
По словам авторов, атмосфера разрухи, социального напряжения и постоянной угрозы станет важной частью повествования The Blood of Dawnwalker и напрямую повлияет на события и решения игрока.
Эти делают копипасту 3 Ведьмака и рассчитывают на успех
Ну если они сделают копипасту 3 ведьмака, я им успеха и желаю. Будет еще 1 отличная РПГ, которых не так много.
Если у них действительно выйдет качественная копипаста Ведьмака 3, то это уже будет 100% успех. Главное, чтобы вместо копипасты не вышел очередной mindseye.
Я пока свои ожидания держу на уровне банишер ,хорошая классная рпг B класса. Да с кучей проблем, но с душой.
Не верю в успех игры, видео демонстрация показала это.
Блин я прочитал вначале "Разработчики The Blood of Dawnwalker раскрыли подробности о городе Саратов"
Лучше б они уже про дату релиза рассказали.
Лучше б они ру локализацию завезли!
Хочется верить, что все у них выйдет.
Сделать крупный город не проблема, проблема сделать так, что бы игроку было приятно там находится (геймплей, атмосфера, интересный сюжет и хорошо прописанные квесты)...