ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 361 оценка

Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали про крупный город Свартрау

monk70 monk70

Разработчики The Blood of Dawnwalker раскрыли подробности о городе Свартрау — ключевой локации игры и политическом центре долины Сангоры.

Когда-то Свартрау был богатым и процветающим городом, куда сходились все дороги региона. Однако за последние два года он пережил череду катастроф: эпидемию чумы и кровавый переворот, после которого Бренцис расправился с большей частью знати.

Хотя новый князь формально положил конец чуме, город так и не вернулся к нормальной жизни. Днём у ступеней собора собираются обездоленные и осиротевшие жители, надеясь получить хоть какую-то помощь, а с наступлением ночи улицы переходят под контроль врахири — зависимых от крови существ — и других опасных элементов. Даже усиленная стража не в состоянии сделать Свартрау безопасным местом.

По словам авторов, атмосфера разрухи, социального напряжения и постоянной угрозы станет важной частью повествования The Blood of Dawnwalker и напрямую повлияет на события и решения игрока.

13
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Ms_M

Эти делают копипасту 3 Ведьмака и рассчитывают на успех

4
Laver1

Ну если они сделают копипасту 3 ведьмака, я им успеха и желаю. Будет еще 1 отличная РПГ, которых не так много.

9
UnemotionalFrazer

Если у них действительно выйдет качественная копипаста Ведьмака 3, то это уже будет 100% успех. Главное, чтобы вместо копипасты не вышел очередной mindseye.

1
Laver1 UnemotionalFrazer

Я пока свои ожидания держу на уровне банишер ,хорошая классная рпг B класса. Да с кучей проблем, но с душой.

1
JackBV

Не верю в успех игры, видео демонстрация показала это.

4
SexualHarassmentPanda

Блин я прочитал вначале "Разработчики The Blood of Dawnwalker раскрыли подробности о городе Саратов"

3
antonborisov198

Лучше б они уже про дату релиза рассказали.

1
CyberDark

Лучше б они ру локализацию завезли!

K0t Felix

Хочется верить, что все у них выйдет.

CyberDark

Сделать крупный город не проблема, проблема сделать так, что бы игроку было приятно там находится (геймплей, атмосфера, интересный сюжет и хорошо прописанные квесты)...