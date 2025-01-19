Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали про магию и романтические отношения

Разработчики из Rebel Wolves продолжают раскрывать подробности своего тёмного фэнтезийного RPG The Blood of Dawnwalker. На этот раз команда поделилась информацией о магической системе игры и подтвердила наличие романтических линий, которые станут важной частью игрового процесса. Судя по всему разработчики наследуют все основные принципы своего прошлого опыта по игровой серии "Ведьмак".
Ранее проект уже привлек внимание кинематографическим трейлером, наполненным мрачной атмосферой и жуткими вампирами, а также получил тёплую поддержку от разработчиков CD Projekt RED. Теперь становится ясно, что авторы делают ставку на глубокий и нестандартный подход как в геймплейной механике, так и в повествовании.
Магическая система The Blood of Dawnwalker обещает быть совершенно иной, чем в традиционных фэнтези-играх. Разработчики подчёркивают, что не стоит ожидать привычных огненных шаров или молний. Вместо этого магия будет редкой и «менее эффектной», сосредоточенной на оккультизме — ритуалах, амулетах, реликвиях и призывах. Подход к магии отражает общий мрачный тон игры и её стремление к реалистичности в рамках фантастической вселенной. Этот выбор подчёркивает желание разработчиков уйти от шаблонов жанра, предложив игрокам что-то уникальное или хотя бы новее того, к чему привыкли.
Команда Rebel Wolves также подтвердила, что The Blood of Dawnwalker будет представлять собой «нарративный песочницу» — формат, который делает акцент на максимальной свободе игрока в выборе сюжетных путей. Каждый выбор, включая неочевидные действия или даже бездействие, будет влиять на мир и развитие истории. Разработчики подтвердили, что в игре будут доступны романтические линии. Хотя для RPG это уже стало стандартом, подход Rebel Wolves обещает быть оригинальным. Пока детали остаются в тайне, но ясно, что романтические взаимодействия станут важной частью личностного развития главного героя и будут органично вписаны в общий нарратив.
The Blood of Dawnwalker создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.Точная дата релиза пока не объявлена, но уже этим летом ожидается детальная презентация геймплей многообещающей RPG.
Все, ребята, это игра моей мечты. Дико раздражало, что роль магии в РПГ, за редкими исключениями, обычно сводится к ярким эффектам и банальной стрелкотне. Были, конечно, и другие школы, но кто станет отыгрывать дебаффера и контролёра? Скучно же и кхм пассивно как-то. В итоге мой протагонист, эрудит и знаток оккультных мистерий, представал в роли дальнобойной артиллерийской установки, причем похожие функции мог выполнять и грамотно прокачанный стрелок. Все это умаляло роль мага, да и не знала наша история боевой магии как таковой. Зато ритуалы, вызов демонов, символы и сигилы - та самая средневековая гоэтия. Уже представляю, как грудастые суккубы полируют магический жезл моему умудренному адепту, послушные даймоны приносят на блюде головы негров и гомосексуалистов, а драгоценный амулет на шее даёт +10 защиты от юбисофт, биотварей и щитфликс, а также третий срок для Трампа.
- заинтриговали. Посмотрим, что у них получится...
На каждом углу пиарят. Кто оплачивает сие мероприятие? Как бы потом не оказалось "Ваши ожидания - ваши проблемы")
Чёт я не понял...Разве там по сюжету не семью спасти надо?
Надеюсь, Цикатрикс Маледиктум какой-нибудь не откроем таким образом.
Самое главное романтические отношения должны быть традиционными мж, а не всякие лезбо-гомо отношения сильных независимых кусков фем мяса
+++ А также - романтические интересы должны быть в первую очередь отлично прописаны, чтобы было желание заромансить каждую героиню, узнать ее историю и прийти с ней к финалу и во вторую очередь, они должны быть внешне привлекательны для НОРМАЛЬНОГО человека.
кст чел. поясни тогда за тех кто сидит в тюрьме.. на них законы рф не работают ?хахахах
Не действуют. У нас тюремные понятия в обществе.
Очень сильное давление создаётся на преступников/потерпевших в линии гомосексуальных отношений. Поэтому любой изнасилованный автоматически становится изгоем, что в обществе, что в тюрьме.
Государство пользуется этим и давит.
Подписывай бумаги что ты виновен, не делай того сего иначе мы тебя выбросим на обочину общества, потому что ты теперь зашкварен.
Поэтому женщины в нашем обществе более пассионарные, нежели мужчины. В их природе заниматься сексом и быть в пассивной форме. Они выходят на митинги и отстаивают свои права, терять нечего. А мужчин изнасилуют, опозорят.
Была бы просто смерть, были бы митинги такие же как в Европе, смерти не боятся.
И решили вообще от магии отказаться (магические ритуалы это фигня полная, по сути это квест, а не элемент геймплея), гениально. В ведьмаке хотя бы знаки были.