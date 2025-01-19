Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали про магию и романтические отношения

Разработчики из Rebel Wolves продолжают раскрывать подробности своего тёмного фэнтезийного RPG The Blood of Dawnwalker. На этот раз команда поделилась информацией о магической системе игры и подтвердила наличие романтических линий, которые станут важной частью игрового процесса. Судя по всему разработчики наследуют все основные принципы своего прошлого опыта по игровой серии "Ведьмак".

Ранее проект уже привлек внимание кинематографическим трейлером, наполненным мрачной атмосферой и жуткими вампирами, а также получил тёплую поддержку от разработчиков CD Projekt RED. Теперь становится ясно, что авторы делают ставку на глубокий и нестандартный подход как в геймплейной механике, так и в повествовании.

Магическая система The Blood of Dawnwalker обещает быть совершенно иной, чем в традиционных фэнтези-играх. Разработчики подчёркивают, что не стоит ожидать привычных огненных шаров или молний. Вместо этого магия будет редкой и «менее эффектной», сосредоточенной на оккультизме — ритуалах, амулетах, реликвиях и призывах. Подход к магии отражает общий мрачный тон игры и её стремление к реалистичности в рамках фантастической вселенной. Этот выбор подчёркивает желание разработчиков уйти от шаблонов жанра, предложив игрокам что-то уникальное или хотя бы новее того, к чему привыкли.

Команда Rebel Wolves также подтвердила, что The Blood of Dawnwalker будет представлять собой «нарративный песочницу» — формат, который делает акцент на максимальной свободе игрока в выборе сюжетных путей. Каждый выбор, включая неочевидные действия или даже бездействие, будет влиять на мир и развитие истории. Разработчики подтвердили, что в игре будут доступны романтические линии. Хотя для RPG это уже стало стандартом, подход Rebel Wolves обещает быть оригинальным. Пока детали остаются в тайне, но ясно, что романтические взаимодействия станут важной частью личностного развития главного героя и будут органично вписаны в общий нарратив.

The Blood of Dawnwalker создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.Точная дата релиза пока не объявлена, но уже этим летом ожидается детальная презентация геймплей многообещающей RPG.