Создатели The Blood of Dawnwalker стремятся к качеству The Witcher 3, но масштабы будут другими

Матеуш Томашкевич — бывший директор The Witcher 3, и это автоматически делает новую игру The Blood of Dawnwalker достойной внимания. По словам разработчика, он хочет сохранить качество своего предыдущего проекта, но при этом пойти на некоторые компромиссы, поскольку теперь команда значительно меньше, особенно в плане продолжительности кампании.

Если быть точным, команда планирует создать кампанию продолжительностью около 30–40 часов — такая продолжительность по-прежнему соответствует многим играм AAA-класса, но явно короче колоссального открытого мира, такого как The Witcher 3.

С точки зрения качества мы определенно ориентируемся на AAA, потому что это то, откуда мы исходим, уровень качества The Witcher 3. Определенно, наша игра не такая огромная с точки зрения количества контента и игровых часов — мы небольшая студия, это наш первый проект, поэтому мы определенно создаем что-то поменьше. Но мы хотим создать что-то такое же надежное с точки зрения качества, может быть, немного короче.



Сравнивать такой проект с таким гигантом, как The Witcher 3, для которой мы нацелились на более чем 100 часов, но в которую, я думаю, многие играли по 200 или 300 часов, — это безумие. Если сравнивать размеры, то да, это не размер AAA-игры вроде The Witcher. Но я не знаю, является ли размер мерилом, потому что есть AAA-игры, такие как Call of Duty, у которых нет кампании на 100+ часов. И вряд ли кто-то назовет их AA или инди.

Независимо от бюджета, Blood of Dawnwalker — это крайне амбициозная тёмно-фэнтезийная RPG с открытым миром, уникальным подходом к сюжету «время как ресурс» и «повествовательной песочницей», где всё направлено на максимизацию влияния игроков и свободы выбора.