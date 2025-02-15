Создатели The Blood of Dawnwalker стремятся к качеству The Witcher 3, но масштабы будут другими

Матеуш Томашкевич — бывший директор The Witcher 3, и это автоматически делает новую игру The Blood of Dawnwalker достойной внимания. По словам разработчика, он хочет сохранить качество своего предыдущего проекта, но при этом пойти на некоторые компромиссы, поскольку теперь команда значительно меньше, особенно в плане продолжительности кампании.
Если быть точным, команда планирует создать кампанию продолжительностью около 30–40 часов — такая продолжительность по-прежнему соответствует многим играм AAA-класса, но явно короче колоссального открытого мира, такого как The Witcher 3.
С точки зрения качества мы определенно ориентируемся на AAA, потому что это то, откуда мы исходим, уровень качества The Witcher 3. Определенно, наша игра не такая огромная с точки зрения количества контента и игровых часов — мы небольшая студия, это наш первый проект, поэтому мы определенно создаем что-то поменьше. Но мы хотим создать что-то такое же надежное с точки зрения качества, может быть, немного короче.
Сравнивать такой проект с таким гигантом, как The Witcher 3, для которой мы нацелились на более чем 100 часов, но в которую, я думаю, многие играли по 200 или 300 часов, — это безумие. Если сравнивать размеры, то да, это не размер AAA-игры вроде The Witcher. Но я не знаю, является ли размер мерилом, потому что есть AAA-игры, такие как Call of Duty, у которых нет кампании на 100+ часов. И вряд ли кто-то назовет их AA или инди.
Независимо от бюджета, Blood of Dawnwalker — это крайне амбициозная тёмно-фэнтезийная RPG с открытым миром, уникальным подходом к сюжету «время как ресурс» и «повествовательной песочницей», где всё направлено на максимизацию влияния игроков и свободы выбора.
ну и правильно , лучше маленький слиток золота , чем большая куча овна.
Но большой слиток золота ещё лучше
При этом всегда есть риск получить маленькую кучку #овнеца
Риск есть всегда независимо от количества часов
Что что, но наобещать в три короба они точно умеют(модеры лютуют, пришлось подпирать слова помягче). И пока ни одного кадра с игры мы не видели.
Вырисовывается что-то типа Banishers по масштабам - там тоже упор на квесты и относительно небольшая карта. Правда, Banishers, - это не открытый, а полуоткрытый мир, периодически превращающийся в коридор. Посмотрим, как будет здесь. Но показательно, как они после первоначального мощного пиара, стали потихоньку снижать планочку: мол, не надо сравнивать нас с Ведьмаком, у нас все скромнее, да мы вообще новички, да и игра будет короткая...
Небольшая карта у Банишеров.... Аха насмешил.
Всё по теме сказано. Мол, студия у нас небольшая и мы хотим сделать упор не на количество часов в игре, а на качество. Не новички в игровой индустрии, но для новой студии это наш первый проект, людям надо сработаться. И какой "первоначальный мощный пиар"? Естественно, они рассказывают об игре, трейлер восхитил многих. И вот для того, чтобы особо впечатлительным впоследствии не пришлось разочаровываться, и делаются такие отрезвляющие заявления.
Вавра почему то смог свою игру сделать и масштабной и не короткой
Первая часть была довольно короткой. Во второй части появился более мощный бюджет, тут новая студия, которая только подает признаки жизни и делают они все правильно. Мега громадных мега миров и без того хватает, с упором на качество игр мало. А то, что они не станут делать игру столь же масштабной как Ведьмак 3 не делает игру не масштабной вовсе.
ничего она не короткая, конечно не ведьмак 3, но тоже достойный размер
Если это правда, то почему бы и нет? Какой смысл от 200-300 часовой компании, если квесты однообразны и делать нечего? Лучше 30 часов насыщенного геймплея, чем 100 часов растянутого 30 часового геймплея.
Ну, а в целом, на обещать они могут много, а выкатить как всегда овно, ибо делать игры не умеем :(
Там компромиссы ,тут компромиссы.Только одним можно ,а другим нельзя.
Ну ты сравнил овощь с мясом. Создатели вампирской саги только начинают, это их первый проект, команда притирается друг к другу только. А есть обсидианы с коллосальным опытом и поддержкой майкоф. Совсем одинаковые условия и компании очень похожи? Не думаю.
для меня так даже лучше.
боевка будет такая же всосоная?
У них и команда сейчас не такая большая как у CDPR чтобы сделать такой масштаб. Лучше сделать меньше, но качественно.
Когда я впервые прошел Ведьмак 3, я думал, что буду возвращаться к ней вновь и вновь, как к своей любимой игре "Готика 2". Время идет, в готику переигрываю каждый год, а Ведьмак 3 сколько брался, ни разу не доигрывал. Реиграбельности совершенно нет. Причем первого ведьмака я время от времени перепрохожу с удовольствием.
Готику 2 каждый год перепроходишь? Это же насколько тебе по жизни то занятся нечем. По-любому это явление имеет какое-то название в психиатрии 🤔.
синдром утенка в терминальной стадии. небось это было его первой игрой, отойти не может.
Явление называется "ноугеймс" и связано с взрослением пациента относительно современного игропрома, который буксует на подростковой аудитории и геймплейно все больше превращается в холестериновый фастфуд. Как итог имеем два-три условно-нормальных проекта за год и тонны мусора, либо просто проходняков для тех, кому точно нечем заняться (с кино и литературой та же фигня). Ностальгия + добротность старого относительно скороспелости и посредственности нового - вот и остается олдам перепроходить качественные старые игры, особенно если они вариативные. Кто-то Толстого и Булгакова перечитывает, кто-то на нг одни и те же фильмы крутит, а кто-то Готику перепроходит - вот тебе клиника! Сам регулярно возвращаюсь в классику, в Хоринис правда давенько не ездил, но какие-нить Герычи с Дисайплами, плюс Меч и Магия, Блейд оф Даркнесс или даже ТихАхолмск (благо недавно ремейк был) - это наше все)
Ну, местами и не без этого, да)
Правильно мыслят. От масштабов сильно устаёшь, не всякий может такой мир грамотно наполнить. Хотя в Ведьмака 3 это получилось, 205 часов взахлёб.
Потому что там тогда были специалисты по правильному "разнообразию"! Ну, надеюсь и сейчас они там есть.
Хз, забросил к 50 часу. Банально устал от однообразия в боевке и поскакушек туда сюда. Сюжет и сайды в игре классные, но мир мертвый
пример НЕ однообразной боевки в схожей игре - в студию
Вот когда пишут про такую игру как The Witcher 3 что мир мертвый. Мне интересно, а
у какой с твоей точки зрения игры мир не мертвый? по какому критерию ты
ориентируешься? для сравнения.
видимо не мертвый это сосалик какой нибудь?))))
Это какое такое мифическое Качество у "Ведьмак 3"? Там нормально выглядящих людей добавили только в дополнении про Туссент. Вообще игра ощущается провинциальной, этакий симулятор польской деревни...
А до этого как там люди выглядели?
Как в игре, где сэкономили на костюмах.
Я понимаю, что для Томашкевичей дерьмак 3 - это пик их возможностей, но все же можно качество получше выбрать? 🤣
Да уж, ты тот ещё ценитель качества...
Еще одно насекомое попалось! 🤣
Мои оценки для подобных унылых хомячков, но ты бы лучше на свои глянул, которые расставлял от души. Но я же не буду лаять на собаку за ее вкусы 🤷♂️
качество ведьмака гoвно. стремится к гoвну такое себе
Назови хоть что-то по качеству лучше Ведьмака до его выхода и после выхода, обоснованно без своей вкусовщины.
Будет наверное смешно звучать. но драгон адж фэйлгуард)
Абсолютно все игры, которые входили в топ-10 (5,50,100) по популярности от других студий.
С точки зрения сюжета и истории Ведьмак 10\10, c точки зрения геймплея и вариативности Ведьмак 3\10. Так же есть миллион arpg где геймплей в тыщу раз лучше чем в Ведьмаке и в тыщу раз хуже сюжет. Дальше думай сам.
Я могу рядом поставить только RDR2 и больше ничего. При этом мои любимые игры в совершенно ином жанре, TBS, но это объективно несравнимо. На самом деле, Одиссея очень пыталась и кое-как даже подошла, но автолевелинг - зло, особенно на "кошмаре".