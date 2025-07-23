Создатели вампирской RPG The Blood of Dawnwalker подробнее рассказали о механике времени "30 дней и ночей"

The Blood of Dawnwalker — это разрабатываемая RPG о вампирах с очень интересной завязкой, которую мы редко видим в наши дни: у вас есть всего 30 игровых дней и ночей, чтобы завершить основную историю и спасти свою семью. При этом игра продолжается, даже если вам не удастся выполнить это задание, хотя разработчики предупреждают о последствиях.

Тем, кто не любит, когда его подгоняют, Dawnwalker, похоже, идёт по верному пути. Исследование и бои не ускоряют время. Вместо этого разработчики заявляют, что только выполнение заданий и выбор определённых вариантов ответа в диалогах переводят часы вперёд.

У всех этих заданий есть «временная стоимость», о которой вас проинформируют заранее, так что вы никогда не окажетесь в ситуации, когда, завершив задание, вы случайно продвинетесь дальше, чем планировали. Кажется, это надёжный способ заставить игроков поторопиться, но без чрезмерного давления. Вы можете потратить на каждое задание столько времени, сколько захотите, но количество заданий будет ограничено.

Итак, у вас есть 30 игровых дней и ночей, чтобы спасти семью главного героя Коэна, но игра не закончится просто так, как только истечёт время. Но вам стоит поторопиться, иначе семья «пострадает от последствий».

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году.