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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.7 455 оценок

Стал известен размер файлов и дата предзагрузки The Blood of Dawnwalker

monk70 monk70

До официального релиза The Blood of Dawnwalker от разработчиков «Ведьмака» осталось всего несколько недель. Владельцы PlayStation 5 уже могут узнать размер скачиваемых файлов и дату начала предварительной загрузки.

Согласно данным аккаунта PlayStation Game Size в X, версия The Blood of Dawnwalker для PS5 потребует 50,505 ГБ свободного места. Предварительная загрузка начнётся 1 сентября — за два дня до официального релиза, который состоится 3 сентября.

Что интересно, В магазине приложений Xbox указан приблизительный размер установки игры The Blood of Dawnwalker — 80 ГБ. Это на 29,495 ГБ больше, чем заявленный размер загрузки для PS5. Указанное время выхода — полночь.

10
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
itzendixog

современную рпг запихнуть в 50 гб это что то удивительное... подозрительно

5
ratte88
Это на 29,495 ГБ больше

Какие точные сведения, спасибо

1
Corpsegrinder

Да ясно дело, что этот самопальный скам, сварганенный в подвале ногами польских извращенцев, с графикой уровня Ash And Steel, больше и не займёт.

И то схалтурили. Наши Ash and Steel до 13 гб ужали. А эти свой порожняк почти до сотки растянули. Для престижа наверно.