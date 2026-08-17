Стал известен размер файлов и дата предзагрузки The Blood of Dawnwalker

До официального релиза The Blood of Dawnwalker от разработчиков «Ведьмака» осталось всего несколько недель. Владельцы PlayStation 5 уже могут узнать размер скачиваемых файлов и дату начала предварительной загрузки.

Согласно данным аккаунта PlayStation Game Size в X, версия The Blood of Dawnwalker для PS5 потребует 50,505 ГБ свободного места. Предварительная загрузка начнётся 1 сентября — за два дня до официального релиза, который состоится 3 сентября.

Что интересно, В магазине приложений Xbox указан приблизительный размер установки игры The Blood of Dawnwalker — 80 ГБ. Это на 29,495 ГБ больше, чем заявленный размер загрузки для PS5. Указанное время выхода — полночь.