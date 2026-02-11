Страница The Blood of Dawnwalker в Steam стала недоступной для российского региона

Одна из самых ожидаемых ролевых игр 2026 года — вампирское приключение The Blood of Dawnwalker — перестала быть доступной для пользователей Steam с регионом "Россия". При попытке открыть страницу проекта отображается сообщение с текстом о недоступности товара в регионе.

Ни студия-разработчик Rebel Wolves, ни издатель в лице Bandai Namco пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Остальные игры, издательством которых занимается Bandai Namco, доступны для российского региона Steam. Поэтому можно предположить, что желание ограничить доступ к странице The Blood of Dawnwalker в Steam для российских пользователей исходит от Rebel Wolves.

У игры пока нет точной даты выхода, как и отсутствует пока возможность приобрести её. Возможно, введённое ограничение является частью подготовки к объявлению даты выхода The Blood of Dawnwalker и открытию предварительных заказов.