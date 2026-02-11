Страница The Blood of Dawnwalker в Steam стала недоступной для российского региона

Одна из самых ожидаемых ролевых игр 2026 года — вампирское приключение The Blood of Dawnwalker — перестала быть доступной для пользователей Steam с регионом "Россия". При попытке открыть страницу проекта отображается сообщение с текстом о недоступности товара в регионе.
Ни студия-разработчик Rebel Wolves, ни издатель в лице Bandai Namco пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Остальные игры, издательством которых занимается Bandai Namco, доступны для российского региона Steam. Поэтому можно предположить, что желание ограничить доступ к странице The Blood of Dawnwalker в Steam для российских пользователей исходит от Rebel Wolves.
У игры пока нет точной даты выхода, как и отсутствует пока возможность приобрести её. Возможно, введённое ограничение является частью подготовки к объявлению даты выхода The Blood of Dawnwalker и открытию предварительных заказов.
Ну значит в зелёный магазин. Даже не утруждая себя всем этим бредом в стиле "поддержать разрабов".
Значит честно спиратим)
Очередная экономия денег. Кстати если игра официально не продаётся это не пиратство, потенциальные убытки не припишешь.
Синежолтая обложка намекала
Прям в точку
Ну так игру надо брать в зеленом магазе [либо активацию] а деньги заносить нашим локализаторам, схема отличная.
Bandai Namco контора этих самых
Я понять не могу, как такой "издатель с яйцами", как Бандай-Намко. Чьи игры официально доступны для покупок в ру-стиме. Пошёл на поводу у разрабов из RebelWolves? Кто платит, тот и решает где и как эти игры должны выходить, а не наоборот. Мир сошёл с ума. А я то думал создатели Ведьмака 3 - нормальные мужики старой закалки, а там оказались нежные девочки обиженки.
А как президенты других стран слушают одного президента другой страны, хотя в их собственных странах серьёзные проблемы?😉 Они всё равно его слушают. Смелости и ума не хватает: пока кто‑то один не начнёт действовать, все, как стадо баранов, сидят и повинуются.
А разве не издатель решает где продавать? Или cdpr и есть издатель?
Да и нахерн надо. Выйдет очередной блудлайнс
Понятно, значит после законченной версии будем играть бесплатно. Вот упыри.
Классика жанра. После выхода ожидаем русификатор от энтузиастов и забираем на распродаже со скидкой 100%)
Кто сменил регион тот и проблем не знает