Сценарист объяснил логику злодея и боди-хоррор-механику создания вампиров в Blood of Dawnwalker

Если вы следили за The Blood of Dawnwalker, то уже знаете: Коэн, главный герой, получает 30 дней, чтобы спасти свою семью от древних вампиров во главе с Бренсисом. Но, как выяснилось, у злодея есть своя логика. Сценарист Якуб Шамалек в интервью IGN объяснил, что Бренсис — не карикатурный злодей, который хочет разрушить мир ради забавы.
«У меня аллергия на антагонистов, которые плохи ради того, чтобы быть плохими. Я хотел, чтобы Бренсис казался рациональным персонажем с чёткими целями. Он действительно хочет захватить власть и стать феодальным лордом, но у него нет безумного плана убить всех. Он хочет установить вампирский феодализм, где люди платят налоги кровью, а не просто гибнут».
Вампирский двор, который поддерживает Бренсиса, — это не просто статичные антагонисты, а полноценные персонажи, у каждого из которых свои особенности. Шамалек также раскрыл интересную деталь: вампиры создают новых сородичей, вживляя свои зубы в жертв. Это вдохновлено мифом о Кадмусе, который бросал зубы дракона в землю, и из них вырастали воины. Чем старше вампир, тем больше у него зубов, они прорываются через кожу в странных местах — это уже чистый боди-хоррор.
Игра выйдет 3 сентября на PS5, Xbox Series X/S и ПК и предложит примерно 50 часов приключений. Вы можете ворваться в замок Бренсиса сразу, но скорее всего проиграете. Лучше потратить время на прокачку, изучение мира и раскрытие интриг Вампирского двора. Система репутации позволяет действовать по-своему — даже убивать невинных NPC.
У меня аллергия на игры без поддержки топ 5 языка в мире (русский)
В игре посмотрят люди. Или это промо с отменёнными материалами, а игра не выйдет? Круто...
реально нет ру языка, как если б не было анг, ну и никаких покупок значит с снг
по факту, сюжет знают уже все, даже те, кто заранее знать его не хотел...