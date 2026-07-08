Сценарист The Blood of Dawnwalker призывает игроков-перфекционистов "выйти из зоны комфорта"

Тот факт, что основной сюжет The Blood of Dawnwalker вращается вокруг временного ограничения, мог заставить игроков, ориентированных на полное прохождение, нервничать по поводу того, смогут ли они пройти все задания, прежде чем им придётся продолжить сюжет. Однако директор по сюжету и главный сценарист Якуб Шамалек надеется, что эти игроки «выйдут из зоны комфорта» в этой RPG. По данным Ungeek, Шамалек затронул тему ограничения по времени в тридцать дней и тридцать ночей во время сессии вопросов и ответов с представителями СМИ.

Одна из главных причин, по которой разработчик Rebel Wolves ввел ограничение по времени для основной сюжетной линии, заключается в том, что в ролевых играх с открытым миром часто отсутствует ощущение срочности, которое подталкивало бы игроков к прохождению. Шамалек сказал, что студия хотела вернуть это ощущение срочности и даже подтвердил, что игроки, вероятно, не смогут пройти весь дополнительный контент The Blood of Dawnwalker за одно прохождение.

Когда вы начинаете основную часть игры, у вас есть тридцать дней и тридцать ночей, чтобы спасти свою семью. Этого должно хватить, чтобы выполнить большинство заданий, но не все. Причина введения ограничения по времени заключается в том, что в ролевых играх с открытым миром отсутствует ощущение срочности. Вам часто поручают очень важную миссию, но затем все [можно поставить] на паузу, и вы можете исследовать мир сколько угодно. Таким образом, вы перестаёте верить в срочность своего задания. Мы хотели вернуть это ощущение и повысить вовлечённость игроков в основную сюжетную линию.

На вопрос о том, не станет ли это ограничение по времени причиной неудачи для игроков, предпочитающих пройти весь побочный контент перед продолжением основной сюжетной линии, Шамалек признал, что игра может заставить некоторых игроков выйти из зоны комфорта, но выразил надежду, что они все же попробуют, поскольку «рост и новые впечатления происходят, когда вы выходите из своей зоны комфорта».

Я бы не сказал, что это обрекает на неудачу, но я бы посоветовал игрокам, даже перфекционистам, пройти игру дважды, чтобы действительно все испытать. Я понимаю, что для некоторых людей, привыкших играть определённым образом, это может быть просьбой выйти из зоны комфорта. Но я считаю, что рост и новые впечатления происходят, когда вы выходите из своей зоны комфорта.



Мы действительно хотели создать игру, которая ощущается свежей и рискованной, и мы считаем, что эти риски оправдались. Эта игра уникальна; у неё есть свой особый колорит, и она отличается от игр, в которые вы играли раньше. Поэтому я бы сказал, будьте открыты к этим новым механикам, которые мы вводим, потому что мы делаем это не просто так.

The Blood of Dawnwalker разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S и выйдет 3 сентября.