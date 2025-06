Студия Rebel Wolves представила свежий взгляд на свою мрачную RPG The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками The Witcher 3, представила свежий взгляд на свою мрачную RPG The Blood of Dawnwalker во время летних игровых презентаций. Игра сразу зацепила атмосферой: вступительная сцена сопровождалась мелодией, знакомой поклонникам «Ведьмака», после чего последовали напряжённые кадры из жизни охваченных страхом деревень.

Сюжет разворачивается в вымышленных Карпатах. Главный герой — Коэн, полувампир, получеловек — отправляется в путь, чтобы спасти свою сестру от казни. В мире, захваченном жестокими вампирами, главным из которых является безжалостный Бренцис, нас ждут моральные дилеммы, кровавые сражения и борьба с собственной природой.

Игра обещает глубокую RPG-механику: цикл дня и ночи, жажда крови, влияющая на сюжетные развилки, и боевая система с применением когтей и холодного оружия.

Blood of Dawnwalker — первая глава новой ролевой саги Rebel Wolves — однопользовательской ролевой игры в жанре темного фэнтези с открытым миром, в которой особое внимание уделяется сюжету и повествованию. Разработана на Unreal Engine 5 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.