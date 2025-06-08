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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 289 оценок

Студия Rebel Wolves представила свежий взгляд на свою мрачную RPG The Blood of Dawnwalker

butcher69 butcher69

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками The Witcher 3, представила свежий взгляд на свою мрачную RPG The Blood of Dawnwalker во время летних игровых презентаций. Игра сразу зацепила атмосферой: вступительная сцена сопровождалась мелодией, знакомой поклонникам «Ведьмака», после чего последовали напряжённые кадры из жизни охваченных страхом деревень.

Сюжет разворачивается в вымышленных Карпатах. Главный герой — Коэн, полувампир, получеловек — отправляется в путь, чтобы спасти свою сестру от казни. В мире, захваченном жестокими вампирами, главным из которых является безжалостный Бренцис, нас ждут моральные дилеммы, кровавые сражения и борьба с собственной природой.

Игра обещает глубокую RPG-механику: цикл дня и ночи, жажда крови, влияющая на сюжетные развилки, и боевая система с применением когтей и холодного оружия.

Blood of Dawnwalker — первая глава новой ролевой саги Rebel Wolves — однопользовательской ролевой игры в жанре темного фэнтези с открытым миром, в которой особое внимание уделяется сюжету и повествованию. Разработана на Unreal Engine 5 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

52
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Faeton4ik

Вот таким должен быть Ведьмак 4. Жаль, что игру загубили ещё до её выхода феминизм, повестка и страшная на лицо Цири. Поэтому Ведьмак 4 скип, а Dawnwalker самая ожидаемая игра 2026 года.

46
Armen 88

Так только ты думаешь и еще парочка нытиков

18
Боярынъ

Цири страшная, ахахахах, попахивает любовью к мужчинам от данного пегача

15
Antoxanotdance

на маму свою посмотри иди пёс

5
Madiark

Очень жду игру в отличий от фемкалла 4

24
Боярынъ

Я надеюсь, что у тебя ни то, ни то не пойдет

12
Poroblok1

Что-то анимация и модельки не очень впечатляют

13
SCHIDO

согласен топорно как то всё выглядит

11
Ивасик

Они во всех играх выглядят одинаково . Разнообразия нет, поэтому приедаются. Кажется, что играешь в одну и ту же бесконечную игру.

1
Walcraft Ивасик

Так м ы и играем уже какой год одну и туже игру, в разных сетингах, я давно говорил геймплей остался в прошлом, ну аутам этого не понять

1
Partenavia

Выглядит очень плохо и очень слабо, текстуры слабые, анимации слабые, все статтерит даже на видео, ну главное что 10 раз повторят что от создателей ведьмака 3

12
Grognac

что то все какое то кривое.....все заметили надеюсь?

9
KSNick

Очень заметно. Если сюжетом и атмосферой не подведут, то уже неплохо будет.

Janekste

Не заметил я кривостей. Качество игры в трейлере где-то на уровне Ведьмака 3. Я бы не сказал, что такой уровень кривой.

6
Ded Chelyabinsk

Выглядит интересно

6
OilStox2

дешевенько

5
Janekste

В целом это уровень Ведьмака 3. Выглядит как DLC к нему. Анимация, графика, общий стиль картинки - всё напоминает третьего Ведьмака здесь, только с гораздо большим количеством жестокости. И на самом деле это очень круто. Думаю, что игра получится годной.

4
Snake Snaake Snaaaaaake

а разговоров то было.... столько новостей наспамили на PG...

4
Fiesta02

Признаться, не впечатлил трейлер.. Вроде и норм все, но как-то чего-то не хватает, анимации не особо, картинка в целом средняя. Просто не плохой трейлер, не более, вообще без эмоций посмотрел.

Так или иначе, игру буду ждать. Конрад Томашкевич основал студию, а именно он был одним из тех, кто сделал ведьмака 3 таким, каким он вышел. Да и не он один там, из старой команды. Надеюсь, у них получится хорошая игра.

3
Punisher1

Громкое имя ещё ниочëм неговорит полно в истории игр и кино было подобный вот Ридли Скотт столько шедевров снял а в итоге скатился до уровня Гладиатор 2 это пример. Так что это не показатель. Да и этот Конрад только квест состовляют делал остальное нет вроде.

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