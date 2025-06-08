Студия Rebel Wolves представила свежий взгляд на свою мрачную RPG The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками The Witcher 3, представила свежий взгляд на свою мрачную RPG The Blood of Dawnwalker во время летних игровых презентаций. Игра сразу зацепила атмосферой: вступительная сцена сопровождалась мелодией, знакомой поклонникам «Ведьмака», после чего последовали напряжённые кадры из жизни охваченных страхом деревень.
Сюжет разворачивается в вымышленных Карпатах. Главный герой — Коэн, полувампир, получеловек — отправляется в путь, чтобы спасти свою сестру от казни. В мире, захваченном жестокими вампирами, главным из которых является безжалостный Бренцис, нас ждут моральные дилеммы, кровавые сражения и борьба с собственной природой.
Игра обещает глубокую RPG-механику: цикл дня и ночи, жажда крови, влияющая на сюжетные развилки, и боевая система с применением когтей и холодного оружия.
Blood of Dawnwalker — первая глава новой ролевой саги Rebel Wolves — однопользовательской ролевой игры в жанре темного фэнтези с открытым миром, в которой особое внимание уделяется сюжету и повествованию. Разработана на Unreal Engine 5 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Вот таким должен быть Ведьмак 4. Жаль, что игру загубили ещё до её выхода феминизм, повестка и страшная на лицо Цири. Поэтому Ведьмак 4 скип, а Dawnwalker самая ожидаемая игра 2026 года.
Так только ты думаешь и еще парочка нытиков
Цири страшная, ахахахах, попахивает любовью к мужчинам от данного пегача
на маму свою посмотри иди пёс
Очень жду игру в отличий от фемкалла 4
Я надеюсь, что у тебя ни то, ни то не пойдет
Что-то анимация и модельки не очень впечатляют
согласен топорно как то всё выглядит
Они во всех играх выглядят одинаково . Разнообразия нет, поэтому приедаются. Кажется, что играешь в одну и ту же бесконечную игру.
Так м ы и играем уже какой год одну и туже игру, в разных сетингах, я давно говорил геймплей остался в прошлом, ну аутам этого не понять
Выглядит очень плохо и очень слабо, текстуры слабые, анимации слабые, все статтерит даже на видео, ну главное что 10 раз повторят что от создателей ведьмака 3
что то все какое то кривое.....все заметили надеюсь?
Очень заметно. Если сюжетом и атмосферой не подведут, то уже неплохо будет.
Не заметил я кривостей. Качество игры в трейлере где-то на уровне Ведьмака 3. Я бы не сказал, что такой уровень кривой.
Выглядит интересно
дешевенько
В целом это уровень Ведьмака 3. Выглядит как DLC к нему. Анимация, графика, общий стиль картинки - всё напоминает третьего Ведьмака здесь, только с гораздо большим количеством жестокости. И на самом деле это очень круто. Думаю, что игра получится годной.
а разговоров то было.... столько новостей наспамили на PG...
Признаться, не впечатлил трейлер.. Вроде и норм все, но как-то чего-то не хватает, анимации не особо, картинка в целом средняя. Просто не плохой трейлер, не более, вообще без эмоций посмотрел.
Так или иначе, игру буду ждать. Конрад Томашкевич основал студию, а именно он был одним из тех, кто сделал ведьмака 3 таким, каким он вышел. Да и не он один там, из старой команды. Надеюсь, у них получится хорошая игра.
Громкое имя ещё ниочëм неговорит полно в истории игр и кино было подобный вот Ридли Скотт столько шедевров снял а в итоге скатился до уровня Гладиатор 2 это пример. Так что это не показатель. Да и этот Конрад только квест состовляют делал остальное нет вроде.