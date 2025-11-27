Свобода в The Blood of Dawnwalker ближе к Fallout 1 и 2, а также к настольным играм

Независимая польская студия Rebel Wolves усердно работает над The ​​Blood of Dawnwalker, своей дебютной ролевой игрой в открытом мире, которую издаст Bandai Namco.

Студия была основана в 2022 году бывшими разработчиками CD Projekt RED (с некоторыми инвестициями NetEase), и действительно, на первый взгляд игра очень похожа на The Witcher 3: Wild Hunt. Однако, игра была разработана так, чтобы предоставить игрокам гораздо большую свободу, как отметил игровой директор Конрад Томашкевич.

На вопрос интервьюера, похожа ли концепция The Blood of Dawnwalker на игры Kingdom Come: Deliverance от Warhorse, Томашкевич ответил, что подход скорее похож на первые две части Fallout.

Kingdom Come Deliverance — неплохой пример, но в них всё же есть основной сюжет, который развивается; есть открытый мир и главный квест, который ведёт вас. В нашей игре всё иначе. В этом отношении наша игра больше похожа на старые Fallout, первую и вторую части, где у вас есть чёткая цель, и всё остальное необязательно — вы сами решаете. Вы путешествуете по миру, сами решаете, что хотите делать. Основного квеста нет.

Кроме того, разработчики ранее отмечали, что The Blood of Dawnwalker будет иметь серьёзные последствия как за действия, так и за бездействие, что подчёркивает её сильные ролевые элементы.

Выход игры запланирован на следующий год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.