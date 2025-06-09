The Blood of Dawnwalker будет переведена на 15 языков - русского пока что нет в списке

Вчера студия Rebel Wolves и компания Bandai Namco представили новый трейлер своей мрачной RPG про вампиров The Blood of Dawnwalker:
Вместе с тем, обновилась страница игры в Steam, благодаря чему появились новые скриншоты и информация о проекте. В частности стало известно о том, что игра получит текстовую локализацию для 15 языков, а шесть языков получат еще и полноценный дубляж.
Примечательно, что среди пятнадцати представленных локализаций нет русского языка, зато есть куда менее популярные венгерский, чешский и турецкий. Чем именно обусловлен такой странный выбор - неизвестно. Остается надеяться, что к релизу разработчики добавят русский язык: игры Bandai Namco часто получают текстовую русскую локализацию и будет довольно странно, если такой многообещающий проект останется без перевода на русский язык.
Релиз игры состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Это их выбор, мой выбор в таком случае зеленый магазин.
поддреживаю
- 14 букв.
Торрент - 7 букв.
Да и лучший сайт всегда был красно-жёлтый.
Ага, я конечно не их не поддерживаю, но поиграть поиграю. Правильно, принципы это главное.
Их борьба
Дык, поляки же..
Не удивлюсь, если у них половина студии состоит из сбежавших с Украины специалистов - очень многие именно в Польшу убежали.
Ihr Kampf
Пшшпшпшпшшшшпш, пшанкции)
Русофобы, курррва
Из лесу чаще вылезай))
Что не так?
Ну и на фиг тогда пусть идут, пока русского языка не завезут, не буду принципиально играть, я знаю хорошо English, но знание не равно желание на нём играть, да здравствует великий могучий любимый русский язык, всем добра. 🤝
Ну и пошли они на*. Нет русского - до свидания. Хочется русский язык, свою родную речь слышать, а не читать там что-то и отвлекаться. Не велика потеря, будем платить тем, кто не плюёт в душу русским игрокам.
Тут даже речи про озвучку не идет, тут не будет даже текста русского.
на 15 языков и русского пока нет.... ну да, какая то там страна, которая занимает половину земного шара...турков зато добавьте, или индию, имбецилы
И какая же страна, географ?)) Надо учитывать не площадь страны и даже не количество населения, а покупателей.
ой да кому не пофигу теперь? ИИшная локализация текста с интерфейсом заезжает меньше чем, через неделю после релиза.
Нормальная локализация от издателя всегда лучше чем нейронки. The Blood of Dawnwalker, скорее всего, в любой случае получит хороший фанатский перевод (будь-то от Team RIG, Mognet или Segnet), но на это все равно понадобятся месяцы. Да и на консолях люди останутся без перевода.
Согласен, перевод от издателя - хороший тон. И про консоли забыл, то верно.
Но, в современных реалиях, норм. Поиграл в сплитфикшн с AI-локализацией - да, неточности были местами, но всё равно хороший результат. Это всё же не промт в старых симсах с гта)
Было все-таки что-то и в «углепластике». Аналог Гаврилова/Володарского в мире видеоигр
Скорей всего, что боссы Rebel Wolves при заключении договора с Bandai Namco потребовали, чтобы японцы не добавляли русский язык. Каждый год нейронка становится только лучше. В 26 году сделают качественный и быстрый перевод. Сегодня вышла- завтра перевод. Возможно, что всё же добавят позже, как это было с Kingdom Come: Deliverance II. Но от поляков пованивает дерьмецом.
в чем смысл игнорировать 3й по численности язык в стиме? ладно бы еще это делала крупная компания у которой уже есть имя и пачка релизов, но тут то ноунеймы, которым явно важно чтобы проект выстрелил
"Их борьба".)
Удивительно, что всего за пол года-год ушла мода на переводы для хрюков)