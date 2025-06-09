The Blood of Dawnwalker будет переведена на 15 языков - русского пока что нет в списке

Вчера студия Rebel Wolves и компания Bandai Namco представили новый трейлер своей мрачной RPG про вампиров The Blood of Dawnwalker:

Вместе с тем, обновилась страница игры в Steam, благодаря чему появились новые скриншоты и информация о проекте. В частности стало известно о том, что игра получит текстовую локализацию для 15 языков, а шесть языков получат еще и полноценный дубляж.

Примечательно, что среди пятнадцати представленных локализаций нет русского языка, зато есть куда менее популярные венгерский, чешский и турецкий. Чем именно обусловлен такой странный выбор - неизвестно. Остается надеяться, что к релизу разработчики добавят русский язык: игры Bandai Namco часто получают текстовую русскую локализацию и будет довольно странно, если такой многообещающий проект останется без перевода на русский язык.

Релиз игры состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.