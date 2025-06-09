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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 293 оценки

The Blood of Dawnwalker будет переведена на 15 языков - русского пока что нет в списке

AceTheKing AceTheKing
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Вчера студия Rebel Wolves и компания Bandai Namco представили новый трейлер своей мрачной RPG про вампиров The Blood of Dawnwalker:

Студия Rebel Wolves представила свежий взгляд на свою мрачную RPG The Blood of Dawnwalker

Вместе с тем, обновилась страница игры в Steam, благодаря чему появились новые скриншоты и информация о проекте. В частности стало известно о том, что игра получит текстовую локализацию для 15 языков, а шесть языков получат еще и полноценный дубляж.

Примечательно, что среди пятнадцати представленных локализаций нет русского языка, зато есть куда менее популярные венгерский, чешский и турецкий. Чем именно обусловлен такой странный выбор - неизвестно. Остается надеяться, что к релизу разработчики добавят русский язык: игры Bandai Namco часто получают текстовую русскую локализацию и будет довольно странно, если такой многообещающий проект останется без перевода на русский язык.

Релиз игры состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

33
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
Hugemozg

Это их выбор, мой выбор в таком случае зеленый магазин.

29
Властелин Сосцов

поддреживаю

11
MadPyramus
зеленый магазин

- 14 букв.
Торрент - 7 букв.
Да и лучший сайт всегда был красно-жёлтый.

4
Dimitriy S

Ага, я конечно не их не поддерживаю, но поиграть поиграю. Правильно, принципы это главное.

1
AceTheKing

Их борьба

19
Imnogamer

Дык, поляки же..

2
Anglerfish Imnogamer

Не удивлюсь, если у них половина студии состоит из сбежавших с Украины специалистов - очень многие именно в Польшу убежали.

9
Властелин Сосцов

Ihr Kampf

2
Даздрасен Дыклоп

Пшшпшпшпшшшшпш, пшанкции)

13
Carissa7517

Русофобы, курррва

9
MadPyramus

Из лесу чаще вылезай))

2
Carissa7517 MadPyramus

Что не так?

1
Rio17

Ну и на фиг тогда пусть идут, пока русского языка не завезут, не буду принципиально играть, я знаю хорошо English, но знание не равно желание на нём играть, да здравствует великий могучий любимый русский язык, всем добра. 🤝

8
Андрей Златов

Ну и пошли они на*. Нет русского - до свидания. Хочется русский язык, свою родную речь слышать, а не читать там что-то и отвлекаться. Не велика потеря, будем платить тем, кто не плюёт в душу русским игрокам.

8
Partenavia

Тут даже речи про озвучку не идет, тут не будет даже текста русского.

1
Vlad-90

на 15 языков и русского пока нет.... ну да, какая то там страна, которая занимает половину земного шара...турков зато добавьте, или индию, имбецилы

8
ZAUSA

И какая же страна, географ?)) Надо учитывать не площадь страны и даже не количество населения, а покупателей.

Anton Vasiljev

ой да кому не пофигу теперь? ИИшная локализация текста с интерфейсом заезжает меньше чем, через неделю после релиза.

5
AceTheKing

Нормальная локализация от издателя всегда лучше чем нейронки. The Blood of Dawnwalker, скорее всего, в любой случае получит хороший фанатский перевод (будь-то от Team RIG, Mognet или Segnet), но на это все равно понадобятся месяцы. Да и на консолях люди останутся без перевода.

12
Anton Vasiljev AceTheKing

Согласен, перевод от издателя - хороший тон. И про консоли забыл, то верно.

Но, в современных реалиях, норм. Поиграл в сплитфикшн с AI-локализацией - да, неточности были местами, но всё равно хороший результат. Это всё же не промт в старых симсах с гта)

2
Rey4rtRO Anton Vasiljev

Было все-таки что-то и в «углепластике». Аналог Гаврилова/Володарского в мире видеоигр

DemandingRufus

Скорей всего, что боссы Rebel Wolves при заключении договора с Bandai Namco потребовали, чтобы японцы не добавляли русский язык. Каждый год нейронка становится только лучше. В 26 году сделают качественный и быстрый перевод. Сегодня вышла- завтра перевод. Возможно, что всё же добавят позже, как это было с Kingdom Come: Deliverance II. Но от поляков пованивает дерьмецом.

5
Talendor3

в чем смысл игнорировать 3й по численности язык в стиме? ладно бы еще это делала крупная компания у которой уже есть имя и пачка релизов, но тут то ноунеймы, которым явно важно чтобы проект выстрелил

5
Doctor_Zloi

"Их борьба".)
Удивительно, что всего за пол года-год ушла мода на переводы для хрюков)

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