The Blood of Dawnwalker даст вам свободу "убивать множество NPC, и многие из них могут быть действительно важными"

По словам креативного директора The Blood of Dawnwalker Матеуша Томашкевича, в отличие от его последней режиссерской работы в The Witcher 3: Wild Hunt, вы сможете убивать случайных NPC, как это обычно делают вампиры, а некоторые из них даже являются важными-персонами.

Это песочница, то есть мы пытаемся максимально расширить возможности вашего выбора в игре. Но она не ориентирована исключительно на геймплей. Мы пытались сыграть на наших сильных сторонах, потому что наши прошлые проекты были очень сосредоточены на повествовании, на хорошем сюжете, интересных персонажах и большом количестве истории, которую нужно найти.

Rebel Wolves не скупится на то, чтобы предоставить игрокам большой выбор, рассказывая при этом нужную им историю. "Это не совсем бесконечные возможности, потому что, конечно, у нас есть персонаж Коэн, за которого вы играете, и у него есть своя личность и так далее, но в рамках этой личности мы пытаемся дать вам возможность сформировать своего собственного Коэна". Томашкевич называет игру "нарративной песочницей", поскольку квесты могут разветвляться и разворачиваться в разных направлениях: "Например, мы позволяем вам убивать множество NPC, и многие из них могут быть действительно важными NPC".

Иногда это может привести к альтернативным исходам или даже прервать некоторые квестовые линии. И это, конечно, связано с другими нашими системами [...] то, что вы - Dawnwalker, означает, что вы жаждете крови в ночное время, так что это может привести к смерти NPC, если вы не будете осторожны.