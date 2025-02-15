The Blood of Dawnwalker даст вам свободу "убивать множество NPC, и многие из них могут быть действительно важными"

По словам креативного директора The Blood of Dawnwalker Матеуша Томашкевича, в отличие от его последней режиссерской работы в The Witcher 3: Wild Hunt, вы сможете убивать случайных NPC, как это обычно делают вампиры, а некоторые из них даже являются важными-персонами.
Это песочница, то есть мы пытаемся максимально расширить возможности вашего выбора в игре. Но она не ориентирована исключительно на геймплей. Мы пытались сыграть на наших сильных сторонах, потому что наши прошлые проекты были очень сосредоточены на повествовании, на хорошем сюжете, интересных персонажах и большом количестве истории, которую нужно найти.
Rebel Wolves не скупится на то, чтобы предоставить игрокам большой выбор, рассказывая при этом нужную им историю. "Это не совсем бесконечные возможности, потому что, конечно, у нас есть персонаж Коэн, за которого вы играете, и у него есть своя личность и так далее, но в рамках этой личности мы пытаемся дать вам возможность сформировать своего собственного Коэна". Томашкевич называет игру "нарративной песочницей", поскольку квесты могут разветвляться и разворачиваться в разных направлениях: "Например, мы позволяем вам убивать множество NPC, и многие из них могут быть действительно важными NPC".
Иногда это может привести к альтернативным исходам или даже прервать некоторые квестовые линии. И это, конечно, связано с другими нашими системами [...] то, что вы - Dawnwalker, означает, что вы жаждете крови в ночное время, так что это может привести к смерти NPC, если вы не будете осторожны.
Зачем это все регулярно рассказывать и не показывать за год-два до выхода, ближе к теме проснулись бы лучше, суетнулись и релезнулись сразу через месяц, да это интересно но лучше перед выходом))
Поляков ничему не научил опыт киберпанка.
Действительно, ведь на PG такие спецы сидят, которые все знают. На практике уже давно выходит так, что маркетинг надо начинать как можно раньше, а не под завязку. Под завязку себе могут позволить только очень крупные издатели, по типу Т2 или Nintendo, а разрабы поменьше, делают ставку именно на такой маркетинг и часто от него в выйгрыше.
На самом деле, может быть, это и грамотный ход - вбросили информацию, ее разнесли по всем игровым сообществам и соцсетям, подкинули деталей только на словах - и вот у людей уже сформировался в голове заманчивый образ. Даже если пройдет много времени без каких-либо новостей, этот образ все равно останется, и когда пойдет полноценная пиар-компания перед релизом, люди вспомнят, что очень хотели эту игру, хотя уже могут забыть детали.
Ну да срубят с лохов бабла.
Почему-то вспомнился старый добрый Fable, в котором можно было вырезать всех жителей города, потом скупить освободившиеся дома, магазины, таверны, и сдавать всё это в аренду новым жителям, получая с этого доход. В общем слова про адаптивные квесты весьма красивы и заманчивы, но пока не будет реально работающих механик, которые можно пощупать непосредственно в игре, всё это так и останется словами. В любом случае желаю им успехов в этом нелёгком деле!
Первая часть была такой классной ) я тоже деревни вырезал :)
Жаль там нет настоящего законодательства по которому вас надо было повесить так чтобы верещали корчились в предсмертных судоргах и об.сирались.
Дык с точки зрения законодательства всё чисто было сделано. Все эти жители вполне добровольно шли со мной до ближайшего тролля, который кидал в моего героя камни. И не моя в том вина, что эти странные люди стояли рядом в момент прилёта. Даже карму не попортил, узурпировав все города. Все меня любят, чему-то радуются, хлопают и часто задают один вопрос: "Почему Курощуп? Кур щупаю что ли?"))
Тупая игра значит, если НПС не научены реагировать на такое. Вот потому РПГ-игры такое гомно, как и иммерсив-симы
Сразу вспоминается Скайрим и вампиры которые действительно могут убить кого угодно, тех же торговцев могут без проблем выпилить, у меня в Вайтране постоянно каких нибудь торговцев выпиливали, в какой то момент даже помощницу кузнеца Адрианна Авениччи выпилили, приходилось ставить моды что бы НПС быстрее сваливали при нападении вампиров.
в скайриме квестовых не убьешь. а вот в аутер ворлдс можно абсолютно всех. даже с главных квестов
недавно играл в скурим и столнулся с такой проблемой что половину нпс вынесли драконы и вампиры из длс походу. причем вапиры скалируются от уровня еще и обворованые голые стражники ничего не смогли сделать. выжили нпс-торговцы только которые не выходили из домиков. стало грусно и одиноко в этом проклятом мире и я стал прибегать магии читов и больше ценить жизни нпс.
Готика 3 2006 года где ты мог всех вырезать
The Elder Scrolls 3 Morrowind тоже самое, если убиваешь ключевых персонажей, то кирдык
Во Готике 2 тоже так можно)
Технологии древних на фоне возросших мощностей - кажутся инновациями.
в готике 1 и 2 насколько помню были бесмертные персонажи. в морровинде формально можно убить всех но там сюжет не завязан на персонажажах. можно пройти игру до титров без них.
кто-то из разрабов поиграл в Морровинд походу
кроме картинок обсуждать нечего. будет внятный игровой процесс, тогда и поглядим.
Кажись разрабы узнали про Морровинд и Арканум
даешь мясо
Фишка с убийством квестовых НПС хороша лишь тогда, когда взамен дают какие-нибудь компенсации от утеряных квестов. Может, другие квесты разблокируются; может, ресурсы, собраные с таких убитых, очень ценные. Что-то в этом роде.
Потому что просто бездумное вырезание квестовых НПС в игре, ориентированной на ВЫПОЛНЕНИЕ КВЕСТОВ, а не на "руби-мочи", не приведёт к хорошим впечатлениям от игры. ИМХО.
Чтобы убивать, много ума не нужно. А вот попробуйте создать интересную игру, в которой почти никого убивать не нужно, как в Disco Elysium.
Слабо? То-то же.
не думаю что диско илизиум интересная и сама по себе такая концепция игр интересная. гораздо интереснее кагда чистишь данжи в вырезаешь пару сотен гуманоидов всяким оружием.
мля, эт конеш не очень... в соулсе 3 или 2 убил из арбалета непися квестового и усе какой-то квест не получил...
почему у меня такое чувство, будто меня прогревают?
Если бы я прочитал данную новость лет 10 назад, то очень обрадовался бы, поскольку Маскарад №2 до сих пор не вышел, а в нечто похожее сыграть хотелось бы.
Однако, поскольку речь об игре 2025 года - предполагаемая "свобода" скорее всего означает халтуру, в которой просто не будет цельной сюжетной линии и глобального отражения решений как в старых РПГ - только набор отдельных заданий и/или их групп с формальным сценарием, а то и вовсе аналогом Редфейла, где карта и вампиры были, а вместо сюжета предложили петросянства и записочки.
Одни игры про сплошные убийства, где АААА проекты в которых не убивают, а спасают от смерти? Всех под ряд.
Тогда их никто не будет убивать, по крайней мене не на первом прохождении. А перепроходить сейчас можно только очень запавшие в душу игры.
Похоже у меня будет два прохождения)) И я начну со "злого"
прям сплю и вижу спидран-категорию "Убить всех сюжетных НПС". Massmurder%.
нарративная песочница звучит как оправдание лени и неспособности прописать нормальные квесты. небось, опять наклепают однотипных заданий, а убийство важных нпс приведет к запоротому прохождению. жажда крови ночью - гениальная инновация, ограничивающая геймплей и вынуждающая совершать бессмысленные действия.
Это конечно всё интересно и захватывающе, но как же меня достали открытые миры и у меня нет времени в них пропадать.
Игра видимо очень скучная
уже прошел?)))
Вот это- РПГ. Свобода отыгрыша, свобода принятия решений.
А скайрим, дьябло, сосалики, ассасины- этим не обладают. Так какого лысого их зовут РПГ?
можешь назвать РПГ с возможностью убивать кого угодно?
ассасины никто рпг не называет
Ну, одно лишь убийство всех нпс не делает игру настоящей рпг. Игра становится лучше во много раз, но реальную рпг создают именно различные решения, и их последствия, а не их малозначную для мира видимость в большинстве случаев.
Ассасины давно стали полноценным РПГ начиная с истоков, и это не хорошо. Я больше всего фанат старой классики где игра была именно про Ассасинов с их Геймплеем, а не блин какой-то там викинг или самурай, хотя надежда на куноити в новой части все же есть.
для вас рпг это если появился цветастый лут?
Ну тут как я понял будет только роль вампира? Разнообразие сюжетного развития, но роль то одна. Т.е ГГ может быть хорошим, добрым, злым но только вампиром? В Скайриме наприпер можно примерить много ролей на себя (Вор, маг, торговец, алхимик, вампир, вервульф, крушитель черепов)) итп можно кушать (голод), спать, сидеть на стульях, покупать дома, обставлять их итп. Это все делает отыгрышь роли полноценным. Это все будет в этой игре? Думаю нет, поэтому не вижу смысла сравнивать ее даже со Скайримом.
Попытка закрыть глаза на происхождение главного героя в одном случае и натянутое высмеивание в другом случае только говорят о полной безвкусице.
Довакин всегда есть довакин, как бы гг не молчал, не строил из себя косплеера и не заражался венерическими заболеваниями, позволяющими превращаться в оборотня и вампира.
Да, и всё это будет маскарадом маразма, ведь ты приравнял несовершенные игровые механики, которые через раз появляются в каждой игре, к полноценной роли персонажа. Это никак не раскрывает ни тебя, как игрока, потому что это реализованно как второсортные механики, ни как персонажа, на которого есть минимально возможная, если вообще присутствует, реакция.
Прекрасно, но где в этом глубина отыгрыша? Я вижу просто ММО элементы. Хорошо, конечно, что они есть, но это не является чем-то жанровым.
Скайрим ошибка природы игровой индустрии. Это наглядно продемонстрировано комментарием, в котором игровые элементы боготворятся лишь потому, что они были в скайриме, и не важно, в каком куцом исполнении.
Продажи и онлайн в игре спустя столько времени ярко демонстрируют как твое "мнение" мягко переходящее на личность (безвкусица и тп) соотносится с правдой.
Так и ты калоед, единичка в этой статистике. Разве твоё мнение о боготворном скайриме, умертвившем древние свитки и отразившемся на жанре ролевой игры как какой-нибудь Rust на жанре выживалок, как-то изменит ситуацию, если тебя клонировать десяток раз?
Кроме Скайрима и Вебмака3 РПГ не существует больше? Довакин - это не класс и не специализация, это просто сюжетное обоснование избранности с тремя пердежами. А вампиризм может оказаться таким же ограничивающим фактором как и ведьмачество
Возможность убить разрабов этой игры предоставят?