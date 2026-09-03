The Blood of Dawnwalker добралась до релиза - и почти сразу появилась на торрентах

Новая RPG от Rebel Wolves, студии, основанной бывшими разработчиками «Ведьмака 3», наконец вышла. The Blood of Dawnwalker отправляет игроков в мрачные Карпаты XIV века, где обычный крестьянин Коэн после обращения становится полувампиром — человеком днём и вампиром ночью.
Главная особенность игры — у Коэна есть всего 30 дней и ночей, чтобы спасти свою семью от вампирского правителя Бренсиса. При этом решения игрока меняют ход истории, а некоторые возможности становятся недоступны по мере продвижения времени.
Релиз состоялся на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На PC игра стала доступна в отдельных регионах уже 2 сентября, тогда как официальной датой релиза указано 3 сентября.
Практически сразу после начала продаж ПК-версия The Blood of Dawnwalker появилась на торрент-трекерах. Игра при этом вышла без Denuvo, что, вероятно, и позволило пиратской версии появиться настолько быстро.
Не качаю, не покупаю. В пое 2 завтра лига новая:)
Уже качаю. Осталось дождаться героя который сделает сабы для игры
Там этой пшённой каше и место!
Ура, дождались. Игра года наконец-то вышла.
Насколько там все запущено с таймером? Есть вероятность что уберут модом или совсем гвно?