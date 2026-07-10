The Blood of Dawnwalker достигла отметки в 2 миллиона списков желаний

The Blood of Dawnwalker продолжает набирать популярность перед релизом. Разработчики из Rebel Wolves сообщили, что игру уже добавили в списки желаний более 2 миллионов раз на всех платформах.

Несмотря на то, что проект пока не стал массовым хитом, он остаётся одной из самых ожидаемых RPG 2026 года. Ещё несколько недель назад число виш-листов составляло около 1,5 млн, а теперь игра преодолела новую важную отметку, что говорит о стремительно растущем интересе аудитории.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь остаётся главный вопрос — сможет ли столь высокий интерес к игре конвертироваться в успешные продажи после запуска.