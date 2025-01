The Blood of Dawnwalker - это "максимальная свобода игроков, иногда кажется, что играешь в бумажную RPG"

The Blood of Dawnwalker - грядущая ролевая игра от группы бывших разработчиков CD Projekt Red, и уже сейчас кажется, что она заимствует некоторые черты из ролевых игр Dungeons & Dragons и Baldur's Gate.

В интервью PC Gamer директор по дизайну The Blood of Dawnwalker Дэниел Садовски не называет прямо D&D, Baldur's Gate или ранние игры BioWare, но говорит, что игра иногда "напоминает бумажную ролевую игру, где вы можете просто отправиться в мир и выбрать себе приключения". Очевидно, что D&D - это основополагающая настольная ролевая игра, на которой основана Baldur's Gate 3 и многие другие игры подобного рода.

Креативный директор Blood of Dawnwalker Матеуш Томашкевич также говорит, что главная цель студии Rebel Wolves - "максимально расширить возможности игроков и свободу выбора, в то же время обеспечивая высокое качество повествования, которым мы славились в прошлом".

Rebel Wolves возглавляет директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, который покинул CDPR в 2021 году после расследования издевательств на рабочем месте, которое, как он позже сообщил Bloomberg, оправдало его. Томашкевич был ведущим дизайнером квестов в The Witcher 3, а затем директором квестов в Cyberpunk 2077, после чего покинул студию в 2021 году, а в 2022 году присоединился к студии Riot Games, специализирующейся на League of Legends и Valorant, и в итоге перешел в Rebel Wolves в качестве совладельца и креативного директора.

"Dawnwalker не будет игрой, где это чистая песочница, где вы сосредоточены только на геймплее", - добавил Томашкевич. "Мы хотим, чтобы вы пережили эти моменты с миром персонажей, эмоциями, которые могут вызывать эти ситуации, и так далее, и тому подобное. Но в то же время вы ищете способы добиться максимальной свободы".