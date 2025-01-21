The Blood of Dawnwalker - это "максимальная свобода игроков, иногда кажется, что играешь в бумажную RPG"

The Blood of Dawnwalker - грядущая ролевая игра от группы бывших разработчиков CD Projekt Red, и уже сейчас кажется, что она заимствует некоторые черты из ролевых игр Dungeons & Dragons и Baldur's Gate.
В интервью PC Gamer директор по дизайну The Blood of Dawnwalker Дэниел Садовски не называет прямо D&D, Baldur's Gate или ранние игры BioWare, но говорит, что игра иногда "напоминает бумажную ролевую игру, где вы можете просто отправиться в мир и выбрать себе приключения". Очевидно, что D&D - это основополагающая настольная ролевая игра, на которой основана Baldur's Gate 3 и многие другие игры подобного рода.
Креативный директор Blood of Dawnwalker Матеуш Томашкевич также говорит, что главная цель студии Rebel Wolves - "максимально расширить возможности игроков и свободу выбора, в то же время обеспечивая высокое качество повествования, которым мы славились в прошлом".
Rebel Wolves возглавляет директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, который покинул CDPR в 2021 году после расследования издевательств на рабочем месте, которое, как он позже сообщил Bloomberg, оправдало его. Томашкевич был ведущим дизайнером квестов в The Witcher 3, а затем директором квестов в Cyberpunk 2077, после чего покинул студию в 2021 году, а в 2022 году присоединился к студии Riot Games, специализирующейся на League of Legends и Valorant, и в итоге перешел в Rebel Wolves в качестве совладельца и креативного директора.
"Dawnwalker не будет игрой, где это чистая песочница, где вы сосредоточены только на геймплее", - добавил Томашкевич. "Мы хотим, чтобы вы пережили эти моменты с миром персонажей, эмоциями, которые могут вызывать эти ситуации, и так далее, и тому подобное. Но в то же время вы ищете способы добиться максимальной свободы".
Да хватит уже. По несколько статей в день по этой игре. Ровно то же самое, что было в свое время с CP2077, а после с The Witcher 4
напомнило:
"Сюжет: группа проходит по горному пути в бурю. Мастер говорит всем кинуть кубик, чтобы проверить, не упадёт ли кто-нибудь, и гном-воин в тяжёлых доспехах не проходит проверку. Мастер: «Сильный порыв ветра сталкивает тебя с тропы. Ты подскальзываешься и начинаешь падать со скалы. Что будешь делать?»
Гном: «Я буду очень-очень сильно махать руками».
Мастер: «Серьёзно?»
Гном: «Не похоже, что у меня есть другие варианты».
Мастер: «Ну хорошо, кидай кубик». Гном выкидывает 20.
Мастер: «Кидай ещё раз». Гном снова выкидывает 20.
Мастер: «С лицами, полными удивления, группа наблюдает невероятное чудо». Гном в тяжёлой броне медленно взлетает и возвращается на тропу, очень усердно махая руками. "
Как вы за@бали уже со своей навязчивой рекламой. Уже есть целая линейка игр, доказывающая, что если их разрабы неумолимо пuзд@т вместо усердной работы и полировки над игрой, то с игрой случается Киберпанк, BG3 и т. д. И потом эти игры годами вылизывают, приводя в состояние, которое должно было быть ещё на релизе, но нет, разрабы так усердно языком чесали, что либо тотально не доделали игру, либо навырезали из-за спешки до хрeна и больше, отчего в игре везде уши вырезанного и неумело скленного контента торчат.
The Blood of Dawnwalker - это "максимальное колличество инфовбросов в день, иногда кажется, что читаешь не ПГ, а жёлтую прессу про рептилоидов с Нибиру"
если боёвка будет как в морровинде - будет триндец
А если боёвка аналогично из Ведьмак? Например вот днём будем играть как человек с мечом.
Надеюсь она выйдет в одно время вместе с Ведьмаком 4-ым, что бы люди видели какой кал этот Ведьрак 4 без Ведьмака в главной роли, этож надо было сделать ГГ Женщину... Яиц не хватило сделать концепт Киберпанка, с возможностью создания своего ведьмака. Пускай инцелы сами играют за Цири, а нормальные люди будут играть в зе блад оф даунвалкер (название конечно тоже такое себе, можно было позвучнее придумать, но в её успешности сомнений нету, а у ведьмака очень большие сомнения)
Как бы на фоне ведьмака нового не опозориться, как не крути и cpr наверняка сделают неплохую игру
Не сделают, жопу ставлю
С такой же позицией могут выйти женщины и начать возмущаться, какого хрeна им придётся игра за мужского перса, почему нельзя создать своего. Не стоит так облизывать игру, у которой та же самая проблема: уже созданный заранее ГГ, без возможности выбора ему пола.
Так у Ведьмака уже 3 части вышло, им уже давно надо менять концепцию, конечно не хотелось бы Геральта видеть ещё и в 4-ой части, но видеть Цири.. это максимально тупо.