The Blood of Dawnwalker и Onimusha возглавили британский розничный чарт продаж

Британская розница переживает масштабную смену лидеров: свежие релизы вытеснили с первых строчек главные хиты прошлых месяцев. Согласно свежему отчету GfK, расстановка сил в топ-10 кардинально изменилась. При этом стоит учитывать, что статистика отражает только продажи картриджей и дисков, поэтому реальная картина с учетом цифрового сегмента может отличаться.

Главным триумфатором недели стала новинка The Blood of Dawnwalker, которая заняла первое место и с ходу преодолела свой первый крупный рубеж продаж. Сразу за ней на второй строчке расположился еще один громкий релиз — Onimusha: Way of the Sword. Замыкает тройку лидеров научно-фантастическая игра Orbitals. Ее дебют на третьей позиции называют выдающимся результатом, поскольку проект является чистым эксклюзивом новой платформы Nintendo Switch 2 и доступен на ограниченном числе устройств.

В десятке сильнейших удержалась новая стратегия Star Wars: Zero Company, показавшая отличную выносливость для своего жанра. Также в топ-10 триумфально вернулась The Witcher 3: Wild Hunt — всплеск интереса к старой игре вызван анонсом бесплатного ремастера и скорым выходом расширения Songs of the Past.

Главным же провалом недели стала Elden Ring: Tarnished Edition. Версия для Nintendo Switch 2 после неплохого старта моментально вылетела за пределы топ-40. Похоже, хардкорный экшен мало интересует аудиторию Nintendo, в то время как на остальных платформах стандартная версия игры стабильно удерживает 25-е место.

Полный топ-10 британского розничного чарта выглядит следующим образом: The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Orbitals, Pokémon Pokopia, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, Mario Kart World, Resident Evil Requiem, Resident Evil 3, Star Wars: Zero Company и The Witcher III: Wild Hunt — GOTY.