The Blood Of Dawnwalker использует старую версию UE5, но у разработчиков есть решение проблемы фризов

Многие геймеры с нетерпением ждут выхода The Blood of Dawnwalker, а Rebel Wolves даже планирует превратить эту RPG во франшизу, если она будет хорошо продаваться. До сих пор разработка игры шла гладко, но студия только что подтвердила одну тревожную деталь, которая заставляет задуматься.

Креативный директор игры, Матеуш Томашкевич, подтвердил, что The Blood of Dawnwalker использует старую версию движка Unreal Engine 5. В настоящее время студия не может перейти на последнюю версию движка Unreal Engine (5.6), которая более чем на 30% повышает производительность.

В интервью порталу Wccftech Матеуш объяснил, что сотрудники Rebel Wolves знают о проблемах с «микрофризами», которые могут появиться в The Blood of Dawnwalker из-за более старой версии Unreal Engine 5. По этой причине они используют «готовые» решения для достижения максимальной производительности.

Мы используем готовые решения Unreal, но у нас также есть много собственного кода, который наши программисты, по сути, наложили поверх кода Unreal.

По причине наличия таких нестандартных решений Rebel Wolves не может перейти на версию Unreal Engine 5.6. Более того, переход на более новые версии UE5 по ходу разработки связан с рядом серьезных проблем, способных повлечь за собой неожиданные сбои в коде.

В скором времени The Blood of Dawnwalker выйдет на стадию бета-тестирования; игра уже готова от начала и до конца. При этом в Rebel Wolves все еще работают над многими особенностями, например над визуальной составляющей и боевкой.