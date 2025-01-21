The Blood of Dawnwalker изменит представление о главном герое в играх

Сейчас CD Projekt занимаются разработкой The Witcher 4, которая должна стать еще больше и лучше, чем предыдущие игры. Однако несколько ветеранов, покинувших CD и основавших новую студию, работают над The Blood of Dawnwalker, вампирской ролевой игрой с открытым миром.
Конрад Томашкевич, который был режиссером The Witcher 3, а теперь руководит The Blood of Dawnwalker, рассказал, что его новая игра предложит такого протагониста, которого еще никто не видел в играх.
Я чувствовал, что хочу сделать игру, в которой не будет обычного супергероя, скажем, знакомого нам по фильмам Marvel. Такие истории сложно делать, потому что ты становишься все сильнее, сильнее и сильнее. [Поэтому я искал идею для героя, который был бы более приземленным и должен был решать проблемы по-другому. Но также я хотел дать игрокам своего рода супергероя.
Поэтому я создал протагониста, который днем - человек, со всеми человеческими слабостями. [Однако ночью вы - вампир, который сильнее и быстрее, а также обладает лучшими сверхъестественными способностями. Интересно, что эта двойственность героя знакома нам, например, по «Доктору Джекилу и мистеру Хайду». Это то, что хорошо известно в поп-культуре, но еще не было использовано в играх. Это придает игре другой смысл, и я думаю, что это будет очень интересно, потому что никто еще этого не делал. А дальше посмотрим, понравится ли это людям.
Главный герой Коэн — Дневной ходок, который ночью превращается в могущественного вампира, а днем - в обычного человека. Эта двойственность означает, что игроки не всегда будут обладать своими способностями, и им придется искать разные способы решения проблем.
Кроме того, сегодня студия Rebel Wolves опубликовала концепт-арт заброшенной таверны, которую предстоит найти в открытом мире игры The Blood of Dawnwalker. Его можно увидеть ниже.
The Blood of Dawnwalker находится в разработке для PC, PS5 и Xbox Series. Студия заявила, что покажет геймплей игры в период с июня по сентябрь этого года.
Днём по бабам, ночью по мужикам
Когда ты только все успеваешь))
Это все моя ачивка "самая быстрая рука на диком интернете*
Смотри клаву с мышкой не спали и кое что другое...
Смотри клаву с мышкой не спали и кое что другое...
Смотри клаву с мышкой не спали и кое что другое...
" днём у вас не будет суперспособностей!! "
Тем временем игроки днём:
думаю, все будут просто медитировать до полуночи и играть за имбу
Как я понял, в том то и прикол что так поступить не выйдет. Время суток будет меняться лишь с выполнением заданий (возможно только сюжетных), так что придётся полноценно играть и за обычного человека... Почувствовать разные роли.
ну как то слишком много слов от разрабов за три дня последних - обычное после такого - все не так как на словах,а тупо шлак на выходе - ну будем надеяться что все отлично
Сразу ситуация с Fable вспоминается.))
это другая интерпретация мечей в ведьмаке один на чудовищ другой на людей
Поддерживает лгбт движ. А его брат открытый гей. Оба работали у Редов. Так же с ними в команде работает - транс. По истине сжв - компания.
Кроме как "копировать Ведьмака", ничего и не могут. Станут блеклой тенью.