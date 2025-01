The Blood of Dawnwalker изменит представление о главном герое в играх

Сейчас CD Projekt занимаются разработкой The Witcher 4, которая должна стать еще больше и лучше, чем предыдущие игры. Однако несколько ветеранов, покинувших CD и основавших новую студию, работают над The Blood of Dawnwalker, вампирской ролевой игрой с открытым миром.

Конрад Томашкевич, который был режиссером The Witcher 3, а теперь руководит The Blood of Dawnwalker, рассказал, что его новая игра предложит такого протагониста, которого еще никто не видел в играх.

Я чувствовал, что хочу сделать игру, в которой не будет обычного супергероя, скажем, знакомого нам по фильмам Marvel. Такие истории сложно делать, потому что ты становишься все сильнее, сильнее и сильнее. [Поэтому я искал идею для героя, который был бы более приземленным и должен был решать проблемы по-другому. Но также я хотел дать игрокам своего рода супергероя.



Поэтому я создал протагониста, который днем - человек, со всеми человеческими слабостями. [Однако ночью вы - вампир, который сильнее и быстрее, а также обладает лучшими сверхъестественными способностями. Интересно, что эта двойственность героя знакома нам, например, по «Доктору Джекилу и мистеру Хайду». Это то, что хорошо известно в поп-культуре, но еще не было использовано в играх. Это придает игре другой смысл, и я думаю, что это будет очень интересно, потому что никто еще этого не делал. А дальше посмотрим, понравится ли это людям.

Главный герой Коэн — Дневной ходок, который ночью превращается в могущественного вампира, а днем - в обычного человека. Эта двойственность означает, что игроки не всегда будут обладать своими способностями, и им придется искать разные способы решения проблем.

Кроме того, сегодня студия Rebel Wolves опубликовала концепт-арт заброшенной таверны, которую предстоит найти в открытом мире игры The Blood of Dawnwalker. Его можно увидеть ниже.

The Blood of Dawnwalker находится в разработке для PC, PS5 и Xbox Series. Студия заявила, что покажет геймплей игры в период с июня по сентябрь этого года.