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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 188 оценок

The Blood of Dawnwalker изменит представление о главном герое в играх

Gruz_
Новости

Сейчас CD Projekt занимаются разработкой The Witcher 4, которая должна стать еще больше и лучше, чем предыдущие игры. Однако несколько ветеранов, покинувших CD и основавших новую студию, работают над The Blood of Dawnwalker, вампирской ролевой игрой с открытым миром.

Конрад Томашкевич, который был режиссером The Witcher 3, а теперь руководит The Blood of Dawnwalker, рассказал, что его новая игра предложит такого протагониста, которого еще никто не видел в играх.

Я чувствовал, что хочу сделать игру, в которой не будет обычного супергероя, скажем, знакомого нам по фильмам Marvel. Такие истории сложно делать, потому что ты становишься все сильнее, сильнее и сильнее. [Поэтому я искал идею для героя, который был бы более приземленным и должен был решать проблемы по-другому. Но также я хотел дать игрокам своего рода супергероя.

Поэтому я создал протагониста, который днем - человек, со всеми человеческими слабостями. [Однако ночью вы - вампир, который сильнее и быстрее, а также обладает лучшими сверхъестественными способностями. Интересно, что эта двойственность героя знакома нам, например, по «Доктору Джекилу и мистеру Хайду». Это то, что хорошо известно в поп-культуре, но еще не было использовано в играх. Это придает игре другой смысл, и я думаю, что это будет очень интересно, потому что никто еще этого не делал. А дальше посмотрим, понравится ли это людям.

Главный герой Коэн — Дневной ходок, который ночью превращается в могущественного вампира, а днем - в обычного человека. Эта двойственность означает, что игроки не всегда будут обладать своими способностями, и им придется искать разные способы решения проблем.

Кроме того, сегодня студия Rebel Wolves опубликовала концепт-арт заброшенной таверны, которую предстоит найти в открытом мире игры The Blood of Dawnwalker. Его можно увидеть ниже.

The Blood of Dawnwalker находится в разработке для PC, PS5 и Xbox Series. Студия заявила, что покажет геймплей игры в период с июня по сентябрь этого года.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Armando_Creed

Днём по бабам, ночью по мужикам

8
Dark1994

Когда ты только все успеваешь))

10
Armando_Creed Dark1994

Это все моя ачивка "самая быстрая рука на диком интернете*

5
Кемпритдж Armando_Creed

Смотри клаву с мышкой не спали и кое что другое...

0
Кемпритдж Armando_Creed

Смотри клаву с мышкой не спали и кое что другое...

0
Кемпритдж Armando_Creed

Смотри клаву с мышкой не спали и кое что другое...

0
Owyn

" днём у вас не будет суперспособностей!! "

Тем временем игроки днём:

3
WhiteNoize671

думаю, все будут просто медитировать до полуночи и играть за имбу

3
3AE6ca

Как я понял, в том то и прикол что так поступить не выйдет. Время суток будет меняться лишь с выполнением заданий (возможно только сюжетных), так что придётся полноценно играть и за обычного человека... Почувствовать разные роли.

0
V1RuS.pr||0

ну как то слишком много слов от разрабов за три дня последних - обычное после такого - все не так как на словах,а тупо шлак на выходе - ну будем надеяться что все отлично

2
3AE6ca

Сразу ситуация с Fable вспоминается.))

0
WerGC

это другая интерпретация мечей в ведьмаке один на чудовищ другой на людей

1
Челодой моловек 94
0
AlexMort
0
barfly89
Конрад Томашкевич

Поддерживает лгбт движ. А его брат открытый гей. Оба работали у Редов. Так же с ними в команде работает - транс. По истине сжв - компания.

Кроме как "копировать Ведьмака", ничего и не могут. Станут блеклой тенью.

0