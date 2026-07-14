The Blood of Dawnwalker может выйти Nintendo Switch 2, но это будет трудной задачей

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но многие игроки задаются вопросом, появится ли новая RPG от бывших создателей The Witcher 3 также на Nintendo Switch 2. Студия Rebel Wolves не исключает такого сценария, хотя и подчёркивает, что реализация подобного порта будет довольно сложной задачей.

В интервью для СМИ креативный директор игры Матеуш Томашкевич признал, что выпуск The Blood of Dawnwalker на новой консоли Nintendo был бы отличной идеей. Разработчик также упомянул, что с большим энтузиазмом наблюдал за выходом The Witcher 3 на оригинальной Switch, но подчеркнул, что с новым проектом ситуация совершенно иная. Как объяснил Томашкевич, подготовка версии для Nintendo Switch 2 — непростой процесс. Он считает, что создание такого порта — это не просто «копирование и вставка», а значительный объем работы, времени и ресурсов команды.

В первую очередь Rebel Wolves рассматривает коммерческий аспект. Студия хочет сначала посмотреть, как The Blood of Dawnwalker покажет себя после запуска и будут ли игроки действительно заинтересованы в покупке игры на консоли Nintendo. Если продажи окажутся удовлетворительными и спрос будет достаточно высоким, портирование может снова стать актуальным.

Разработчики также подчёркивают, что их приоритетом является надлежащая оптимизация игры. Томашкевич отметил, что команда долгое время работала над тем, чтобы игра стабильно работала на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Оптимизация началась не только в конце производства — это был ключевой элемент проекта с самых ранних этапов.

На данный момент The Blood of Dawnwalker анонсирована исключительно для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 пока не подтверждена, но разработчики ясно дали понять, что готовы расширить список платформ в будущем. Однако всё зависит от успеха игры и интереса игроков после её выхода в сентябре.