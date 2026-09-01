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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.7 469 оценок

The Blood of Dawnwalker можно пройти за 15 часов - до заявленных 40 часов доберутся не все

IKarasik IKarasik

The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves уже совсем близко к релизу, и появились первые подробности о реальной продолжительности игры. Ранее разработчики заявляли, что в среднем на прохождение RPG потребуется около 40 часов, однако на практике завершить историю можно значительно быстрее.

Первые шаги и последствия решений - Советы для новичков в The Blood of Dawnwalker

Журналист Insider Gaming, получивший доступ к игре до релиза, сообщил, что смог дойти до финальных титров всего за 15 часов. При этом прохождение не было простой гонкой по сюжету: удалось исследовать всю карту, победить мини-боссов, получить множество достижений, открыть сильнейшие способности и собрать легендарное снаряжение. Также была выполнена большая часть побочных активностей.

Главным фактором стала низкая сложность, которая позволяет быстрее проходить сражения и не тратить время на повторные попытки. Кроме того, в игре действует ограничение по времени — на выполнение основной задачи отводится 30 игровых дней, однако завершить историю можно значительно раньше.

Для более полного прохождения потребуется больше времени. Другое прохождение с получением платины заняло около 30 часов — за это время были открыты все концовки, выполнены побочные задания и достигнут максимальный уровень.

Прохождение The Blood of Dawnwalker - сколько времени займет основной сюжет и дополнительные задания

Таким образом, заявленные 40 часов скорее стоит воспринимать как ориентир для более полного и неспешного прохождения. Если же сосредоточиться на истории и не пытаться закрыть весь контент, The Blood of Dawnwalker вполне может закончиться уже через 15–20 часов.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

23
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
AndruhaGruz

The Blood of Dawnwalker можно пройти за 15 часов

13
ModestDL

Если сюжет вменяемый и персонажи проработаны, то такая продолжительность вполне нормальная.

13
Anglerfish
Главным фактором стала низкая сложность, которая позволяет быстрее проходить сражения и не тратить время на повторные попытки.

Собственно, это всё, что нужно знать о журналистах.

6
TRADS80

bg 3 можно пройти за 5 мин.

4
MrMaximu