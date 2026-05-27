The Blood of Dawnwalker можно пройти за считанные минуты, но тогда вы пропустите сюжет на 70 часов

До выхода грядущей экшен-RPG от третьего лица The Blood of Dawnwalker осталось чуть более трёх месяцев, и разработчик Rebel Wolves уже продвигает игру через статью на обложке Game Informer. Журналисты отправились в Варшаву, Польша, чтобы поговорить с несколькими ключевыми разработчиками из команды, большинство из которых ранее работали над The ​​Witcher III: Wild Hunt в CD Projekt RED.

Одной из отличительных особенностей игры является двойственная природа главного героя Коэна, Рассветного Странника, редкого вида вампиров, который после обращения может ходить при солнечном свете днём. Тем не менее, игрокам все равно придётся тщательно контролировать вампирский голод Коэна, чтобы он не потерял контроль и не высосал все соки даже из дружелюбных NPC. Креативный директор The Blood of Dawnwalker Матеуш Томашкевич отметил, что важно сохранить эту негативную сторону вампиризма, иначе игрок будет просто ощущаться как своего рода супергерой:

У нас есть эта нарративная структура игры-песочницы, где мы выпускаем вас в мир, у вас есть главная цель, а также у вас есть все разные квесты и действия — намеренно мы не называем их основными или побочными квестами, просто квестами — некоторые из них больше, некоторые меньше, и они могут быть связаны между собой, а могут и нет. Если вы не будете следить за голодом Коэна, вы можете прервать что-то или убить какого-нибудь NPC, который вам действительно дорог. Это может быть спорно, но в то же время для нас действительно важно, чтобы вы чувствовали, что вам приходится постоянно бороться с вампирским голодом. Это всегда присутствует в нём, и я чувствую, что без этого ты, по сути, просто супергерой с какими-то особыми чертами.



Я думаю, это добавляет дополнительный слой тяжести и мрачности его приключению. У вас есть много пространства для маневра, чтобы сформировать его таким, каким вы хотите его видеть. Вы можете выбрать, насколько далеко он зайдёт в плане вампирской порчи. Вы можете, например, сделать выбор, который притупит его чувствительность к насилию. Или вы можете остаться верны принципу: «Нет, я хочу, чтобы этот персонаж оставался верен человеческой стороне. Я хочу делать добрые дела. Я хочу избегать погружения в эту тёмную сторону».

The Blood of Dawnwalker также примечательна тем, что, как и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, её технически можно пройти сразу, просто штурмовав замок антагониста и спасая семью Коэна. Однако разработчики рекомендуют не спешить, погрузиться во все созданные ими истории, исследовать мир и разблокировать множество новых возможностей, чтобы сделать миссию Коэна гораздо более выполнимой. Ожидается, что игра продлится до 70 часов для тех, кто хочет изучить её досконально.

Релиз Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.