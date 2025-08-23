ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 337 оценок

The Blood of Dawnwalker не такая уж большая, потому как разработчики не хотели делать открытый мир на 400 часов

monk70 monk70

The Blood of Dawnwalker будет умеренной продолжительности по сравнению с другими современными RPG с открытым миром, поскольку разработчики, среди которых есть и ветераны «Ведьмака 3», больше заинтересованы в том, чтобы сделать игру насыщенной, а не длинной.

В интервью GamesRadar+ на Gamescom 2025 старший дизайнер квестов Rebel Wolves Патрик Фиялковски сказал, что предстоящая вампирская игра «не такая уж большая» — она «насыщенная, но мы не хотели делать открытый мир часов на 400». Вместо этого среднестатистическое прохождение займёт примерно 40 часов, что, опять же, довольно неплохо.

По сравнению с другими большими открытыми мирами это немного, но благодаря этому мы могли позволить себе оторваться в плане насыщения контентом. Качество важнее количества, и это помогло нам не сбиться с пути.

Фиялковски также объяснил, что тщательное предварительное планирование было очень важно для создания такой многослойной игры с самого начала. В The Blood of Dawnwalker у игроков есть примерно 30 дней на выполнение «основного квеста», и вы также можете взяться за любой квест на закате, чтобы проявить свою кровожадную сторону, кардинально изменив ход игры.

С самого начала разработки у нас было чёткое видение — и оно было необходимо, потому что, например, для создания системы развития персонажа нам нужна была вся игра на ранней стадии. Скелет игры, такой, как, например, количество квестов, как они взаимодействуют друг с другом, что мы можем с ними делать.

Благодаря этому мы знали, что масштаб был ограничен по сравнению с сверхогромным открытым миром. И наличие этого скелета на ранней стадии давало нам пространство для экспериментов, наложения слоёв и итераций, итераций, итераций.
Комментарии: 19
Janekste

40 часов это по их меркам не такая уж большая? Да она просто огромная! Я помню времена, когда многие(не все) RPG игры проходились за 10-20 часов, и притом они считалось очень большими играми (например Mass Effect 1 является такой - 20 часов и всё пройдено). А тут нам предлагают аж целых 40 часов и говорят, что игра не такая уж большая... нелепость какая. Да игра просто огромная. Это примерно как Ведьмак 2 по размеру получается. Я доволен. Точка.

10
Артем Спартаков

Хз по мне 40 мало

6
Razyobchenko

А что делать? Балда 3 вышла - стандарты по времени резко подскачили.

Niphestotel Razyobchenko

БГ3 прикольная, но уже в третьем акте начала душить

Gridon

просто красивое название для "бюджета хватило ровно на три локации и полтора квеста". Делать игру на 40 часов и гордо называть это насыщенным контентом это как продавать однокомнатную хрущёвку под видом компактного элитного пентхауса.

4
SexualHarassmentPanda

Можно и 5 часов сделать качественнее и интереснее чем 500 феч квестов где ты по 5 часов будешь тратить просто на том, что бы из Точки А добраться до Точки Б и на точке Б убить 15 новых кабанов играя . Я лучше 1 интересный квест в одной интересной локе пройду чем перекладывать трупы например с одного места на другое как в АС Оринджинс.

4
Gridon SexualHarassmentPanda

Идеальный потребитель для мобильных дрочилен. С таким подходом и 5 часов не надо, можно просто выпустить один качественный скриншот и наслаждаться его невероятной плотностью контента бесконечно.

SexualHarassmentPanda

Да и слава богу. Лучше качество чем количество. Дайнг лайт например прикольная игра но бегать по одинаковым крышам и улицам туда сюда как идиот если честно вообще не прикалывает.

2
Mihanbo

так играй в шутаны,там тебе коридорные локации,я считаю что рпг это в первую очередь вариации выбора и красивый большой мир для исследования!

2
MadPyramus

Потому, то что ты описал - не качество. Фетч квесты тупо забивают время, потому игры которые обходятся без них (ну с их минимумом) типа Dying Light 2, кажутся унылыми. Простой пример, РДР2, если тупо отрезать сюжет, то в мире всё-равно относительно интересно что-то делать, он реалистичен и реактивен к поступкам игрока.

Если бы студии стремились именно к этому, а не раздуванию карты и пиханием бессмысленных однотипных квестов, то было бы куда больше интересных долгоиграющих игр, для которых не нужно выдумывать рпг дроч уровня и разноцветный шмот. И в этом от части виноваты сами игроки, которые считают что больше карта + красивее игра + упор на сюжет = лучше игра. Тот же Киберпанк и Ведьмак 3, это примеры пустых игр с хорошим сюжетом. Скайрим туда-же. Даже KCD2 этим +- страдает. Почти все популярные игры с хорошим сюжетом - пустышки в реактивности игрового мира.

Mihanbo

"не хотели делать романы,не хотели делать локации,не хотели делать интересных нпс",в общем ждем как раньше текстовые игры...

2
Andrey Nikiforov

По-моему, разработчики во всех студиях обленились: прошли те времена, когда железо поддерживало лишь пустые незаселённые локации, сегодня можно и на 1000 часов игру заселить так, чтобы правило 40 секунд работало с первого и до последнего шага в игре.

1
Nereteresis

Временное ограничение на выполнения основного сюжета это извращение.

1
North235

Вот за это прям спасибо. KCD2 в плане продолжительности выжал из меня все соки, еще столько же не надо ))

Mihanbo

потому что игра душная с неинтересным миром...

North235 Mihanbo

Нет, мир очень интересный, но чтоб закрыть его на 100% надо убить больше 400 часов.

Кей Овальд

И это очень правильно. А временное ограничение - не правильное.

Dmitriy_1981

Понятно... Если трижды повторитть умное слово "итераций", то это, конечно, повилияет на качество продукции, а не на количество...