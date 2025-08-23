The Blood of Dawnwalker не такая уж большая, потому как разработчики не хотели делать открытый мир на 400 часов

The Blood of Dawnwalker будет умеренной продолжительности по сравнению с другими современными RPG с открытым миром, поскольку разработчики, среди которых есть и ветераны «Ведьмака 3», больше заинтересованы в том, чтобы сделать игру насыщенной, а не длинной.
В интервью GamesRadar+ на Gamescom 2025 старший дизайнер квестов Rebel Wolves Патрик Фиялковски сказал, что предстоящая вампирская игра «не такая уж большая» — она «насыщенная, но мы не хотели делать открытый мир часов на 400». Вместо этого среднестатистическое прохождение займёт примерно 40 часов, что, опять же, довольно неплохо.
По сравнению с другими большими открытыми мирами это немного, но благодаря этому мы могли позволить себе оторваться в плане насыщения контентом. Качество важнее количества, и это помогло нам не сбиться с пути.
Фиялковски также объяснил, что тщательное предварительное планирование было очень важно для создания такой многослойной игры с самого начала. В The Blood of Dawnwalker у игроков есть примерно 30 дней на выполнение «основного квеста», и вы также можете взяться за любой квест на закате, чтобы проявить свою кровожадную сторону, кардинально изменив ход игры.
С самого начала разработки у нас было чёткое видение — и оно было необходимо, потому что, например, для создания системы развития персонажа нам нужна была вся игра на ранней стадии. Скелет игры, такой, как, например, количество квестов, как они взаимодействуют друг с другом, что мы можем с ними делать.
Благодаря этому мы знали, что масштаб был ограничен по сравнению с сверхогромным открытым миром. И наличие этого скелета на ранней стадии давало нам пространство для экспериментов, наложения слоёв и итераций, итераций, итераций.
40 часов это по их меркам не такая уж большая? Да она просто огромная! Я помню времена, когда многие(не все) RPG игры проходились за 10-20 часов, и притом они считалось очень большими играми (например Mass Effect 1 является такой - 20 часов и всё пройдено). А тут нам предлагают аж целых 40 часов и говорят, что игра не такая уж большая... нелепость какая. Да игра просто огромная. Это примерно как Ведьмак 2 по размеру получается. Я доволен. Точка.
Хз по мне 40 мало
А что делать? Балда 3 вышла - стандарты по времени резко подскачили.
БГ3 прикольная, но уже в третьем акте начала душить
просто красивое название для "бюджета хватило ровно на три локации и полтора квеста". Делать игру на 40 часов и гордо называть это насыщенным контентом это как продавать однокомнатную хрущёвку под видом компактного элитного пентхауса.
Можно и 5 часов сделать качественнее и интереснее чем 500 феч квестов где ты по 5 часов будешь тратить просто на том, что бы из Точки А добраться до Точки Б и на точке Б убить 15 новых кабанов играя . Я лучше 1 интересный квест в одной интересной локе пройду чем перекладывать трупы например с одного места на другое как в АС Оринджинс.
Идеальный потребитель для мобильных дрочилен. С таким подходом и 5 часов не надо, можно просто выпустить один качественный скриншот и наслаждаться его невероятной плотностью контента бесконечно.
Да и слава богу. Лучше качество чем количество. Дайнг лайт например прикольная игра но бегать по одинаковым крышам и улицам туда сюда как идиот если честно вообще не прикалывает.
так играй в шутаны,там тебе коридорные локации,я считаю что рпг это в первую очередь вариации выбора и красивый большой мир для исследования!
Потому, то что ты описал - не качество. Фетч квесты тупо забивают время, потому игры которые обходятся без них (ну с их минимумом) типа Dying Light 2, кажутся унылыми. Простой пример, РДР2, если тупо отрезать сюжет, то в мире всё-равно относительно интересно что-то делать, он реалистичен и реактивен к поступкам игрока.
Если бы студии стремились именно к этому, а не раздуванию карты и пиханием бессмысленных однотипных квестов, то было бы куда больше интересных долгоиграющих игр, для которых не нужно выдумывать рпг дроч уровня и разноцветный шмот. И в этом от части виноваты сами игроки, которые считают что больше карта + красивее игра + упор на сюжет = лучше игра. Тот же Киберпанк и Ведьмак 3, это примеры пустых игр с хорошим сюжетом. Скайрим туда-же. Даже KCD2 этим +- страдает. Почти все популярные игры с хорошим сюжетом - пустышки в реактивности игрового мира.
"не хотели делать романы,не хотели делать локации,не хотели делать интересных нпс",в общем ждем как раньше текстовые игры...
По-моему, разработчики во всех студиях обленились: прошли те времена, когда железо поддерживало лишь пустые незаселённые локации, сегодня можно и на 1000 часов игру заселить так, чтобы правило 40 секунд работало с первого и до последнего шага в игре.
Временное ограничение на выполнения основного сюжета это извращение.
Вот за это прям спасибо. KCD2 в плане продолжительности выжал из меня все соки, еще столько же не надо ))
потому что игра душная с неинтересным миром...
Нет, мир очень интересный, но чтоб закрыть его на 100% надо убить больше 400 часов.
И это очень правильно. А временное ограничение - не правильное.
Понятно... Если трижды повторитть умное слово "итераций", то это, конечно, повилияет на качество продукции, а не на количество...