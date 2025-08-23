The Blood of Dawnwalker не такая уж большая, потому как разработчики не хотели делать открытый мир на 400 часов

The Blood of Dawnwalker будет умеренной продолжительности по сравнению с другими современными RPG с открытым миром, поскольку разработчики, среди которых есть и ветераны «Ведьмака 3», больше заинтересованы в том, чтобы сделать игру насыщенной, а не длинной.

В интервью GamesRadar+ на Gamescom 2025 старший дизайнер квестов Rebel Wolves Патрик Фиялковски сказал, что предстоящая вампирская игра «не такая уж большая» — она «насыщенная, но мы не хотели делать открытый мир часов на 400». Вместо этого среднестатистическое прохождение займёт примерно 40 часов, что, опять же, довольно неплохо.

По сравнению с другими большими открытыми мирами это немного, но благодаря этому мы могли позволить себе оторваться в плане насыщения контентом. Качество важнее количества, и это помогло нам не сбиться с пути.

Фиялковски также объяснил, что тщательное предварительное планирование было очень важно для создания такой многослойной игры с самого начала. В The Blood of Dawnwalker у игроков есть примерно 30 дней на выполнение «основного квеста», и вы также можете взяться за любой квест на закате, чтобы проявить свою кровожадную сторону, кардинально изменив ход игры.

С самого начала разработки у нас было чёткое видение — и оно было необходимо, потому что, например, для создания системы развития персонажа нам нужна была вся игра на ранней стадии. Скелет игры, такой, как, например, количество квестов, как они взаимодействуют друг с другом, что мы можем с ними делать.



Благодаря этому мы знали, что масштаб был ограничен по сравнению с сверхогромным открытым миром. И наличие этого скелета на ранней стадии давало нам пространство для экспериментов, наложения слоёв и итераций, итераций, итераций.