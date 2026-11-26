Мрачная ролевая игра The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves получила три номинации на Golden Cat Awards 2026. Игра претендует на звание лучшей игры для Steam, PlayStation и Xbox.
В категории «Лучшая игра для Steam» проект поборется с Slay the Spire 2, Crimson Desert, 007 First Light, Forza Horizon 6 и Phantom Blade Zero. Среди конкурентов в категории PlayStation — GTA VI, Crimson Desert, 007 First Light, Marvel's Wolverine и Phantom Blade Zero. На Xbox также номинированы GTA VI, Crimson Desert, 007 First Light, Call of Duty: Modern Warfare 4 и Forza Horizon 6.
При этом The Blood of Dawnwalker не вошла в число претендентов на звание игры года.
Всего на Golden Cat Awards пять основных категорий: лучшая игра для Steam, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch, а также игра года. Право голоса определяется на основе подтверждённой истории игр в Minimap: участники могут голосовать за проекты, в которые играли. Для остальных предусмотрено отдельное голосование поддержки. Игра, набравшая больше всего таких голосов, получит специальное признание.
Голосование продлится до 15 декабря, а победителей объявят 17 декабря 2026 года. Расписание трансляций организаторы опубликуют позднее.
Кто?
лучшая игра? точно? не худшая?
Провал этого года
Неужели всё так плохо с играми если такое дерьмо претендует на звание лучшей игры?